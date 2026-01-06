«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Νίκος Κοκλώνης σε φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας έντονη κινητικότητα και συζήτηση στα social media.

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική, ανέβασε στιγμιότυπο από το ταξίδι του, ποζάροντας με φόντο επιβλητικούς ουρανοξύστες. Ωστόσο, το βλέμμα των χρηστών δεν στάθηκε στο αστικό τοπίο, αλλά στην εικόνα του ίδιου.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Νίκος Κοκλώνης

Στη φωτογραφία, ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται αισθητά διαφορετικός, με πιο λείες γραμμές στο πρόσωπο και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε έντονη ψηφιακή επεξεργασία. Η αισθητική του στιγμιότυπου, καθαρή και στιλιζαρισμένη, ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για εικόνα που έχει δεχθεί παρέμβαση μέσω σύγχρονων εργαλείων.

Ο ίδιος, άλλωστε, έσπευσε να το ξεκαθαρίσει μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας με εμφανή δόση χιούμορ: «Ρίσκο ή ασφάλεια; Υ.Γ. A.I. σε αγαπώ». Με τη φράση αυτή κατέστησε σαφές ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του οφείλεται στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αποφεύγοντας κάθε παρερμηνεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)



Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους. Πολλοί εξέφρασαν την έκπληξή τους, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιουμοριστική διάθεση τη χρήση φίλτρων και ΑΙ. «Εσύ είσαι;», «Αγνώριστος», ήταν μερικές από τις αντιδράσεις που ξεχώρισαν, ενώ υπήρξαν και σχόλια που στάθηκαν στο πιο «μελαγχολικό» ύφος της εικόνας.