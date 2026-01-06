magazin
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
Fizz 06 Ιανουαρίου 2026 | 13:20

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Spotlight

Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Νίκος Κοκλώνης σε φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας έντονη κινητικότητα και συζήτηση στα social media.

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική, ανέβασε στιγμιότυπο από το ταξίδι του, ποζάροντας με φόντο επιβλητικούς ουρανοξύστες. Ωστόσο, το βλέμμα των χρηστών δεν στάθηκε στο αστικό τοπίο, αλλά στην εικόνα του ίδιου.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Νίκος Κοκλώνης

Στη φωτογραφία, ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται αισθητά διαφορετικός, με πιο λείες γραμμές στο πρόσωπο και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε έντονη ψηφιακή επεξεργασία. Η αισθητική του στιγμιότυπου, καθαρή και στιλιζαρισμένη, ενίσχυσε την αίσθηση ότι πρόκειται για εικόνα που έχει δεχθεί παρέμβαση μέσω σύγχρονων εργαλείων.

Ο ίδιος, άλλωστε, έσπευσε να το ξεκαθαρίσει μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας με εμφανή δόση χιούμορ: «Ρίσκο ή ασφάλεια; Υ.Γ. A.I. σε αγαπώ». Με τη φράση αυτή κατέστησε σαφές ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του οφείλεται στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αποφεύγοντας κάθε παρερμηνεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)


Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους. Πολλοί εξέφρασαν την έκπληξή τους, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιουμοριστική διάθεση τη χρήση φίλτρων και ΑΙ. «Εσύ είσαι;», «Αγνώριστος», ήταν μερικές από τις αντιδράσεις που ξεχώρισαν, ενώ υπήρξαν και σχόλια που στάθηκαν στο πιο «μελαγχολικό» ύφος της εικόνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
Stream magazin
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο