Στη Μύκονο ο Νίκος Κοκλώνης – Ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί των Ανέμων

Μετά τη φαντασμαγορική αυλαία που έριξε το Just the 2 of Us ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας Νίκος Κοκλώνης ταξίδεψε στο νησί των ανέμων για να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε βραδινή του βόλτα στα Ματογιάννια αγκαζέ με μια φίλη του.

Τα βράδια κάνει βόλτες στα γραφικά σοκάκια, ενώ την ημέρα επισκέπτεται τα κοσμικά beach bar του νησιού, όπως το Nammos στην Ψαρρού όπου η κάμερα τον κατέγραψε και πάλι να χαλαρώνει και να απολαμβάνει τον ναργιλέ του.