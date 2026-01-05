Επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα σκότωσαν δυο ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ουσιαστικά όλη την ουκρανική επικράτεια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της το 2026

Kyiv is getting hit badly just now. pic.twitter.com/m7xL5EPZ7r — Alladdin (@Alladdin1983) January 5, 2026

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, «ένας άνθρωπος πέθανε στην επίθεση», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, προσθέτοντας πως άλλοι δυο τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε ιατρική εγκατάσταση.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κατοικίες και «κρίσιμες υποδομές», καθώς και να σκοτωθεί άνδρας γεννημένος το 1951 στην κοινότητα Φάστιβ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μικόλα Καλάσνικ.

Kyiv region. Horror on the ground. russian Shahed drone strikes Fastiv’s private sector. pic.twitter.com/1LzPxlLHsY — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) January 5, 2026

Εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της το 2026, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ουκρανικά πλήγματα

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς, στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά).

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκε το εργοστάσιο της Energia, το οποίο παράγει κρίσιμα εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών για το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Iskander και πυραύλους κρουζ (περισσότερα εδώ).