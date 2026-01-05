Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς
Βιομηχανική ζώνη στη Ρωσία έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους και drones, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.
Επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην πόλη Γέλετς, στην περιφέρεια Λίπετσκ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο της Energia, που παράγει κρίσιμα εξαρτήματα για πυραύλους και drones, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ
«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη Γέλετς μετά από συντριβή drone. Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες», ανέφερε ο περιφερειάρχης.
Και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διερευνούν πληροφορίες για πιθανή πτώση συντριμμιών από drone σε ορισμένες τοποθεσίες. «Συγκεκριμένα, οι αναφορές για συντριβή drone σε κτίριο νηπιαγωγείου είναι αναληθείς», σημείωσε.
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκε το εργοστάσιο της Energia, το οποίο παράγει κρίσιμα εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών για το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Iskander και πυραύλους κρουζ.
Ειδικεύεται στην παραγωγή χημικών πηγών ενέργειας και παράγει μπαταρίες για πυραύλους, drones και βόμβες ολίσθησης.
Προηγούμενες επιθέσεις
Προμηθεύει προϊόντα στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας , στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), στη Roscosmos, στην Gazprom και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Η Γέλετς βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια των ρωσο-ουκρανικών συνόρων. Το εργοστάσιο Energia έχει χαρακτηριστεί από ουκρανούς αξιωματούχους ως «ένας από τους πιο κρίσιμους στόχους στη Ρωσία».
Οι ουκρανικές δυνάμεις το έχουν βάλει στο στόχαστρο σε προηγούμενες επιθέσεις. Μια από αυτές τον Ιούλιο του 2025 προκάλεσε πυρκαγιά και σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Το εργοστάσιο επλήγη επίσης τον Μάιο του 2025.
