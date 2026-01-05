Χανιά: Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη – Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
Οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατά της υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα πληρώσει 1.200 ευρώ.
Στη σύλληψη μιας 45χρονης, που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά.
Σύμφωνα με το patris.gr η Τροχαία Χανίων σταμάτησε την 45χρονη σε έλεγχο και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε μεθυσμένη. Το ποδήλατο ακινητοποιήθηκε και στην 45χρονη βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, η Τροχαία στην Αττική εντόπισε μια γυναίκα να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης ηλεκτρικό πατίνι. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν δύο φορές πάνω από το όριο. Στη νεαρή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε το πατίνι.
