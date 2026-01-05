science
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αγορά της Φιλίας»: Για να μη δυσκολευτούν πολλοί το 2026 να βρουν φίλους
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05 Ιανουαρίου 2026 | 11:30

«Αγορά της Φιλίας»: Για να μη δυσκολευτούν πολλοί το 2026 να βρουν φίλους

Σε μια ακμάζουσα αγορά φιλίας, η πλειονότητα των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ενδιαφέρεται να «αγοράσει» ή να «πουλήσει» φιλία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Πολλοί έχουν συναντηθεί πολλές φορές με ανθρώπους για έναν καφέ ή ένα ποτό, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε κάποια φιλική σύνδεση. Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι υπήρχαν περίοδοι στη ζωή τους που έκαναν φιλίες ευκολότερα. Έτσι, πολλοί απογοητεύονται, νομίζοντας ότι κάτι τρέχει με τους ίδιους, «δεν το έχουν πια». Είναι όμως πάντα έτσι;

«Όταν οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν νέους φίλους, συχνά κατηγορούν τη δική τους αδεξιότητα — κάποια προσωπική τους ανεπάρκεια» αναφέρει η Αμερικανίδα κοινωνιολόγος Τζάνις Μακκέιμπ στους New York Times.

Έχοντας πάρει συνέντευξη σε περισσότερα από 150 άτομα για τη φιλία και μετά από χρόνια μελέτης της φιλίας, η Μακκέιμπ διαπίστωσε ότι η ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν νέες φιλίες δεν εμφανίζεται και εξαφανίζεται τυχαία, αλλά αντανακλά εν πολλοίς τη δύναμη αυτού που αποκαλεί «αγορά φιλίας» στην οποία βρίσκονται.

«Σε μια ακμάζουσα αγορά φιλίας, η πλειονότητα των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ενδιαφέρεται να «αγοράσει» ή να «πουλήσει» φιλία» λέει.

Η ίδια εξηγεί πως υπάρχουν στη ζωή μας πολλές «αγορές φιλίας» στις οποίες βρεθήκαμε.

Για παράδειγμα, μαθητές γυμνασίου που συγχωνεύονται σε ένα νέο λύκειο ή πρωτοετείς φοιτητές που φτάνουν στο πανεπιστήμιο. Είναι μια ευνοϊκή αγορά φιλίας που οι νέες συνδέσεις αφθονούν.

Ωστόσο, «περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε πιο αδύναμες αγορές φιλίας, όπου οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί στη συζήτηση, αλλά όχι στη σύνδεση» λέει η Αμερικανίδα. Δεν είναι το ίδιο όταν ένας γονέας πηγαίνει σε μια συνάντηση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, που ναι μεν εκεί οι άλλοι είναι ευγενικοί, αλλά κρατούν αποστάσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν μετακομίζει κάποιος σε μια άλλη πόλη, αλλά αν προσπαθήσει συνειδητά για να κάνει νέες φιλίες δεν υπάρχει ανταπόκριση: οι άλλοι έχουν ήδη πλήρως διαμορφωμένες παρέες.

Κοινές ταυτότητες, νέες φιλίες

Μπορεί στην ενήλικη ζωή, οι ανοιχτές αγορές φιλίας να γίνονται πιο δύσκολο να βρεθούν, αλλά η Μακκέιμπ πιστεύει ότι το κλειδί για να εντοπιστούν νέες φιλίες είναι μια μεταβαλλόμενη αίσθηση του εαυτού. Τι εννοεί όμως;

«Ορίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τις σχέσεις μας με τους φίλους. Αυτές οι συνδέσεις μας βοηθούν να διαμορφώσουμε τον επιθυμητό μας εαυτό — το ποιοι είμαστε και ποιοι γινόμαστε» σημειώνει.

Έτσι εξηγεί πως το κλειδί δεν είναι απλώς να ξεκινήσει κανείς μια δραστηριότητα ή να γραφτεί σε έναν σύλλογο για να γνωρίσει νέους ανθρώπους, αλλά να ενταχθεί σε κάτι που συνδέεται με μια νέα αίσθηση του εαυτού ή με μια ταυτότητα που θέλει να εμβαθύνει.

Οι έγκυες γυναίκες, για παράδειγμα, αναζητούν φιλίες σε μαθήματα προετοιμασίας τοκετού, όχι μόνο για να βρουν ανθρώπους που κατανοούν την εμπειρία τους, αλλά και για να επιβεβαιώσουν τη νέα, αναδυόμενη ταυτότητά τους ως μητέρες.

Οι σταθμοί ζωής κάνουν τις αγορές φιλίας ευκολότερες να εντοπιστούν, αλλά αγορές υπάρχουν για κάθε λογής ταυτότητες, μεγάλες και μικρές.

Μια γυναίκα μπορεί να αρχίσει να βλέπει τον εαυτό της σαν γνώστρια του καφέ, μπορεί να μπει σε μια λέσχη καφέ. Κάποιοι που είναι ομοφυλόφιλοι  βρίσκουν δυνατές φιλίες σε μια λέσχη ΛΟΑΤΚΙ, καθώς νιώθουν ότι η κουήρ ταυτότητά τους γίνεται κεντρικό στοιχείο του ποιοί είναι. Μια γυναίκα είπε στην Μακκέιμπ ότι δεν ήταν θρησκευόμενη μεγαλώνοντας, αλλά καθώς άρχισε να εξερευνά τον χριστιανισμό, εντάχθηκε σε μια ομάδα μελέτης της Βίβλου και είπε ότι με τους φίλους που έκανε εκεί ήταν ο πιο «ανεβασμένη» και «χαρούμενη».

«Οι φίλοι που συνδέονται με αναδυόμενες ταυτότητες αναδεικνύουν νέες πλευρές μας. Νιώθουμε συχνά κοντά σε ανθρώπους των οποίων οι ταυτότητες αλλάζουν ταυτόχρονα με τις δικές μας» λέει η κοινωνιολόγος.

«Δούλεψα σε ένα γραφείο για πέντε χρόνια με μια συνάδελφο που δεν γνώριζα καλά, μέχρι που μείναμε και οι δύο έγκυες ταυτόχρονα — και οι δύο πρωτάρες μητέρες με την ίδια ημερομηνία τοκετού. Καταλήξαμε να κάνουμε βόλτες, να τρώμε μαζί και να γνωριζόμαστε, μιλώντας για τον ενθουσιασμό και τις ανησυχίες μας σχετικά με το πώς θα άλλαζαν οι ζωές μας. Καθώς οι ταυτότητές μας μετατοπίζονταν, μετατοπίζονταν και οι φιλίες μας» λέει η Μακκέιμπ.

Ακόμη και η αποδοχή λιγότερο ευνοϊκών ταυτοτήτων ανοίγει νέες αγορές. Για παράδειγμα, πολλοί γονείς μετά από χωρισμό έχουν γίνει  αποδεκτοί σε μια παρέα. Ακόμα και αν ξαναπαντρευτούν ή δεσμευτούν οι φιλίες εκείνες μπορεί να μείνουν εσαεί.

Δεν είναι συναλλακτικές

Η Μακκέιμπ ξεκαθαρίζει πως το να γνωρίζουμε τις «αγορές φιλίας» δεν σημαίνει ότι οι φιλίες είναι συναλλακτικές.

«Οι φιλίες δεν είναι εμπορεύματα ούτε αναλώσιμες. Όμως δεν είναι και πάντα άμεσα διαθέσιμες. Όλοι χρειάζεται να φροντίζουμε να τις αναζητούμε, μεγιστοποιώντας την πιθανότητα σύνδεσης μέσα στις πολυάσχολες ζωές μας, που συχνά μας κάνουν να νιώθουμε απομονωμένοι».

Προτείνω μια πρωτοχρονιάτικη απόφαση: να κάνουμε τη δουλειά για να βρούμε νέες αγορές φιλίας το 2026, αντί να περιμένουμε παθητικά να μας βρουν οι νέες συνδέσεις. Ακόμη κι όσοι έχουν ενεργή κοινωνική ζωή και υγιείς φιλίες ωφελούνται από νέες σχέσεις που επιβεβαιώνουν το ποιοι είναι. Έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι συνδέσεις μας φέρνουν χαρά, ικανοποιούν τη βασική μας ανάγκη για επαφή και μας βοηθούν να ζούμε πιο υγιείς και μακρύτερες ζωές.

Έτσι, η ίδια συμβουλεύει την επόμενη φορά που το να κάνει κανείς νέους φίλους του φαίνεται δύσκολο, να θυμηθεί τον δομικό ρόλο των αγορών φιλίας αντί να κατηγορείς τον εαυτό του. «Αν παρακολουθήσεις ένα μάθημα όχι μόνο για να μάθεις μια νέα δεξιότητα αλλά και για να εμβαθύνεις σε μια πλευρά του εαυτού σου, ίσως βρεις τους ανθρώπους σου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream science
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο