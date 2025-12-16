Καλύτερα να μασάς: Η μια λέξη που μπορεί να διαλύσει τη φιλία

Η φιλία είναι από τους πιο πολύτιμους και δυνατούς δεσμούς στην ζωή μας κι όμως αρκεί μια μικρή λέξη για να την «δοκιμάσει» και κατά πάσα πιθανότητα την λέτε συνέχεια. Είναι μια φαινομενικά ακίνδυνη λέξη αλλά σιγά σιγά, μπορεί να επιβαρύνει τις σχέσεις.

Ρίξτε μια ματιά σε πρόσφατα μηνύματα που στείλατε σε φίλους σας ή αναλογιστείτε την πιο πρόσφατη κουβέντα σας. Αν μοιάζουν κάπως έτσι, έχετε παγιδευτεί στην παγίδα αυτής της λέξης:

«Θα ήθελα πολύ να βγούμε έξω! Αλλά είμαι πολύ απασχολημένος».

«Συγγνώμη που δεν σου απάντησα νωρίτερα! Ήμουν τόσο απασχολημένος».

«Τι συμβαίνει με εμένα; ​​Απλώς είμαι απασχολημένος όπως συνήθως!».

Το μαντέψατε. Ο σαμποτέρ της φιλίας είναι η λέξη «απασχολημένος». Κι ενώ δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να είναι κανείς πραγματικά απασχολημένος, μιας και οι περισσότεροι έχουν πολλές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, η χρήση της συγκεκριμένης λέξης μπορεί σε βάθος χρόνου να σας απομακρύνει.

Η λέξη που αποδυναμώνει τη φιλία

Ας δούμε τους βασικότερους λόγους για τους οποίους είναι καιρός να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε συνέχεια την συγκεκριμένη λέξη:

Όλοι είναι απασχολημένοι. Στις μέρες μας, η συγκεκριμένη λέξη δεν σχετίζεται πλέον με κάτι συγκεκριμένο. Το να είσαι απασχολημένος μπορεί κάποτε να ήταν ένδειξη σπουδαιότητας. Τώρα, είναι μια λέξη που συμπληρώνει την εμπειρία και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Επομένως δεν βοηθά τους άλλους ανθρώπους να καταλάβουν τι, συγκεκριμένα, βιώνεις. Στην πραγματικότητα μπορεί να εμποδίζει την αμοιβαία κατανόηση. Συχνά, το «είμαι απασχολημένος» σημαίνει απλώς ότι έχετε διαφορετικές προτεραιότητες – κάτι που είναι απολύτως εντάξει. Μπορεί να φροντίζετε ένα παιδί ή να κάνετε στροφή στην καριέρα σας. Υπάρχουν πολλοί βάσιμοι λόγοι για τους οποίους οι φιλίες πέφτουν στη λίστα των προτεραιοτήτων. Το θέμα είναι ότι το «είμαι απασχολημένος» δεν μεταδίδει τίποτα από αυτά και ως αποτέλεσμα μπορεί να καλλιεργεί την απόσταση.

Καλύτερες εναλλακτικές

Επειδή η λέξη «απασχολημένος» δεν δημιουργεί οικειότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε το ίδιο πράγμα διαφορετικά. Μερικές συμβουλές για να πείτε στους φίλους σας ότι απλά δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή, χωρίς να πληγώσετε τα συναισθήματά τους, περιλαμβάνουν:

Να είστε συγκεκριμένοι. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να εξαλείψετε την ασάφεια του «απασχολημένος» και αυτός είναι να πείτε στους φίλους σας συγκεκριμένα με τι είστε απασχολημένοι. Φυσικά, αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια – κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο όταν είστε ήδη πολύ απασχολημένοι. Αλλά αξίζει να το κάνετε επειδή η διαφορά στον τρόπο που ερμηνεύεται το μήνυμα είναι σημαντική.

Ορίστε ένα χρονικό πλαίσιο. Αν είστε απασχολημένοι εξαιτίας μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι, είναι χρήσιμο να ενημερώσετε τους φίλους σας για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίοδος.

* Πηγή: Vita