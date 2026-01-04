Ίντερ – Μπολόνια 3-1: Επέστρεψαν στην κορυφή οι Νερατζούρι

Με το δεξί μπήκε στο 2026 η Ίντερ, η οποία επικράτησε με σκορ 3-1 της Μπολόνια στο Μιλάνο.

Δύο γκολ στο φινάλε του πρώτου και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκαν αρκετά για τους «νερατζούρι, για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπολόνια και μία… στροφή πριν την «αυλαία» του πρώτου γύρου (18η αγωνιστική) να φιγουράρει μόνη στο ρετιρέ της Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «νερατζούρι» ήταν ο αρχηγός τους, Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Ζιελίνσκι για το 1-0 στο 39′ και τρία λεπτά μετά τη σέντρα του β’ μέρους σκόραρε «κλειδώνοντας» επί της ουσίας το «τρίποντο» για την ομάδα του Κίβου.

Στο 74′ ο Τιράμ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα». Το μόνο που κατάφεραν οι «ροσμπλού» ήταν να πετύχουν το «γκολ της τιμής» με τον Κάστρο στο 83ο λεπτό.

Η Βερόνα «καιγόταν» για το «τρίποντο», ωστόσο, η Τορίνο ήταν η ομάδα που έφυγε με τη νίκη (3-0) από το «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι». Επί της ουσίας η «γκρανάτα»… καθάρισε με την παραμονή της και ταυτόχρονα έβαλε «φωτιά» στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού με τις τρεις τελευταίες ομάδες να έχουν από 12 βαθμούς!

Μία αγωνιστική πριν το φινάλε του Α’ γύρου η εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα, πέτυχε τεράστια νίκη επί της Κρεμονέζε (1-0) στο «Αρτέμιο Φράνκι» κι «έπιασε» στους 12 βαθμούς τις Πίζα και Βερόνα, με την τελευταία να έχει δύο ματς λιγότερα (το πρώτο απόψε στις 7 με την Τορίνο).

Λυτρωτής για τους «βιόλα» ήταν ο Μόιζε Κιν, ο οποίος πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 85′ και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σημείωσε το «χρυσό» γκολ χαρίζοντας στην ομάδα του την 2η νίκη της στο πρωτάθλημα μετά από 18 αγωνιστικές, γεμίζοντας άπαντες με αισιοδοξία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Μπίσεκ, Ακάντζι, Ντιμάρκο, Λουίζ Ενρίκε(75’ Εσπόζιτο), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα(67’ Μιχιταριάν), Τσαλχάνογλου(67’ Σούτσιτς), Λαουτάρο(75’ Αγκούστο), Τουράμ

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Χολμ(68’ Ζορτέα), Χέγκεμ, Λουκουμί(46’ Βίτικ), Λυκογιάννης, Μόρο(46’ Πομπέγκα), Φέργκιουσον, Καμπιάγκι(68’ Ορσολίνι), Όντγκαρντ, Ρόου, Κάστρο

Η 18η αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 2/1

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1

Σάββατο 3/1

Κόμο-Ουντινέζε 1-0

Σασουόλο-Πάρμα 1-1

Τζένοα-Πίζα 1-1

Γιουβέντους-Λέτσε 1-1

Αταλάντα-Ρόμα 1-0

Κυριακή 4/1

Λάτσιο-Νάπολι 0-2

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 1-0

Βερόνα-Τορίνο 0-3

Ίντερ-Μπολόνια 3-1