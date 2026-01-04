LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα
LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
