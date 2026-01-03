Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Eίναι εμπειρικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι Νew Year’s Resolutions, οι αποφάσεις που παίρνουμε στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, είναι κατά 90% καταδικασμένες να αποτύχουν.

Έρευνες και δημοσκοπήσεις το επιβεβαιώνουν: Οι λίστες με τα «δεν θα» και τα «πρέπει να…» που καταρτίζουμε τις πρώτες μέρες του έτους, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων, πριν καλά καλά μπει η άνοιξη.

Σε έρευνα γνώμης του Forbes Health το 80% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι «έσπασαν» τις αποφάσεις τους πριν κλείσει ο Γενάρης. Ένα 13% δήλωσαν ότι οι αποφάσεις τους διήρκεσαν τέσσερις μήνες. Αντίθετα, μόνο το 1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τήρησε τις αποφάσεις του για 11 ή 12 μήνες.

Μελέτες, που επικαλείται ο επίσημος κόμβος πληροφόρησης για τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΕ, δείχνουν εξίσου υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Έρευνα του δημοφιλούς fitness app Strava, σε δείγμα 800 εκατομμυρίων δραστηριοτήτων, απέδειξε ότι το 80% των Νew Year’s Resolutions εγκαταλείπονται πριν τις 19 Γενάρη, ημέρα που βαφτίστηκε «quitters’ day», προς τιμή όσων τα παρατάνε.

Νέος χρόνος, παλιός εαυτός

Οι ψυχολόγοι έχουν δεκάδες συμβουλές για το πώς να μην παρατήσουμε τις αποφάσεις μας, είτε πρόκειται για New Year’s Resolutions είτε όχι. Από τις πλέον χαρακτηριστικές είναι να μη θέτουμε υπερβολικά φιλόδοξους και μη ρεαλιστικούς στόχους αλλά να επικεντρώνουμε σε μικρά καθημερινά βήματα.

Όμως η νέα τάση για το 2026, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: Η καλύτερη απόφαση για τη νέα χρονιά είναι η μη-απόφαση, τα Νew Year’s Non Resolutions.

Η βρετανική εφημερίδα Ιndependent, καλεί τους αναγνώστες να αποτινάξουν τις ενοχές και να απέχουν από το έθιμο των αποφάσεων του νέου έτους, αφού δεν οδηγεί πουθενά. Το ίδιο συστήνουν αρθρογράφοι του Guardian, του Forbes και πολλών άλλων Μέσων.

Ντεμοντέ τα New Year’s Resolutions

Η λάμψη των New Years’ Resolutions έχει ούτως ή άλλως ξεθωριάσει. Σχετική δημοσκόπηση στη Μεγάλη Βρετανία, οι οκτώ στους δέκα απάντησαν ότι τα Νew Year’s Resolutions είναι ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά. Οι έξι στους δέκα παραδέχονται ότι χρειάζεται μια πιο μετριοπαθής προσέγγιση για το νέο έτος, εστιάζοντας σε μικρές, θετικές συνήθειες – αντί για δραστικές αλλαγές που δεν θα τηρήσουμε. Όταν αλλάζει το ημερολόγιο, η πιο έξυπνη ερώτηση δεν είναι «Τι θέλω να επιτύχω φέτος;», αλλά «Ποιος θέλω να γίνω και ποιες συνήθειες υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή του εαυτού μου;».

Aντίστοιχη έρευνα του Harvard Business Review, δείχνει ότι οι παραδοσιακές αποφάσεις που είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (π.χ. να χάσω χ κιλά) συχνά αποτυγχάνουν επειδή στερούνται υποστηρικτικών εργαλείων για την αλλαγή συμπεριφοράς. Το HBR εξηγεί ότι οι στόχοι γίνονται εύκολα αγγαρείες χωρίς να χτίζουν καθημερινές συνήθειες και ρουτίνες. Η κατάτμηση των φιλοδοξιών σε μικρο-συνήθειες βελτιώνει την συνέπεια και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ένα βήμα πίσω

Πολλές φορές η ντροπή που νιώθουμε επειδή αποτύχαμε να τηρήσουμε μια απόφαση που πήραμε στην αρχή του χρόνου, επισκιάζει την εκτίμηση για την πρόοδο που έχουμε κάνει. Όταν κάνουμε ένα βήμα πίσω και απελευθερωνόμαστε από τους «ημερολογιακούς» περιορισμούς, συχνά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνει αλλαγές προς το καλύτερο, ακόμα και αν έχουμε «σπάσει» δεκάδες Νew Year’s Resolutions.

Οι αποφάσεις για το νέο έτος κουβαλάνε επίσης ένα βαρύ φορτίο λόγω της πίεσης από τους γύρω μας. Πρόκειται για τη γνωστή ερώτηση που μας θέτουν οι οικείοι μας όταν μας βλέπουν να παρατάμε, τη δίαιτα, το γυμναστήριο και άλλες υποσχέσεις αυτοβελτίωσης. «Μα εσύ δεν είχες πει ότι θα έκανες αυτό…;».

Συνήθως όμως ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ειδικοί ψυχικής υγείας, όπως ο Νόελ Μακ Ντέρμοτ (ιδρυτής της πλατφόρμας mentalhealthworks και διάσημος podcaster), συστήνουν να αφήσουμε πίσω τα ημερολογιακά ορόσημα. «Η ανάπτυξη της κουλτούρας της υγείας και της ευεξίας σημαίνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι οι βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι το κλειδί για την ευημερία μας. Το τέχνασμα των Νew Year’s Resolutions, των αποφάσεων για το νέο έτος γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστικό».

Μικρές αλλαγές αντί για μεγάλες αποφάσεις

Η Αλέξα Νάιτ, διευθύντρια πολιτικής στο Mental Health Foundation, ενός από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς για την ψυχική υγεία, συμμερίζεται την παραπάνω άποψη: «Η αρχή ενός νέου έτους μπορεί να φαίνεται ως η πλέον κατάλληλη περίοδος για αναστοχασμό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τον Ιανουάριο. Θετικά βήματα για την ευεξία σας μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, και οι μικροί, εφικτοί στόχοι συχνά λειτουργούν καλύτερα».

Οι αποφάσεις που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν, δεν είναι εκείνες που παίρνουμε υπό την πίεση του χρόνου ή των γύρω μας, επειδή «έτσι πρέπει» ή «έτσι συνηθίζεται». Γι’αυτό και αποτυγχάνουν τα Νew Year’s Resolutions ή οι υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας «από Δευτέρα δίαιτα».

Οι αθόρυβες, μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές, μπορεί να γίνουν μια οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και εποχή του χρόνου. Αρκεί να αισθανόμαστε έτοιμοι και να μη φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε την αποτυχία μας. Τότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ξανασηκωθούμε.