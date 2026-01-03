magazin
Νew Year's (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Go Fun 03 Ιανουαρίου 2026 | 18:00

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Eίναι εμπειρικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι Νew Year’s Resolutions, οι αποφάσεις που παίρνουμε στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, είναι κατά 90% καταδικασμένες να αποτύχουν.

Έρευνες και δημοσκοπήσεις το επιβεβαιώνουν:  Οι λίστες με τα «δεν θα» και τα «πρέπει να…» που καταρτίζουμε τις πρώτες μέρες του έτους, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων, πριν καλά καλά μπει η άνοιξη.

Σε έρευνα γνώμης του Forbes Health το 80% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι «έσπασαν» τις αποφάσεις τους πριν κλείσει ο Γενάρης. Ένα 13% δήλωσαν ότι οι αποφάσεις τους διήρκεσαν τέσσερις μήνες. Αντίθετα, μόνο το 1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τήρησε τις αποφάσεις του για 11 ή 12 μήνες.

Μελέτες, που επικαλείται ο επίσημος κόμβος πληροφόρησης για τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΕ, δείχνουν εξίσου υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Έρευνα του δημοφιλούς fitness app Strava,  σε δείγμα 800 εκατομμυρίων δραστηριοτήτων, απέδειξε  ότι το 80% των Νew Year’s Resolutions εγκαταλείπονται πριν τις 19 Γενάρη, ημέρα που βαφτίστηκε «quitters’ day», προς τιμή όσων τα παρατάνε.

Νέος χρόνος, παλιός εαυτός

Οι ψυχολόγοι έχουν δεκάδες συμβουλές για το πώς να μην παρατήσουμε τις αποφάσεις μας, είτε πρόκειται για New Year’s Resolutions είτε όχι. Από τις πλέον χαρακτηριστικές είναι να μη θέτουμε  υπερβολικά φιλόδοξους και μη ρεαλιστικούς στόχους αλλά να επικεντρώνουμε σε μικρά καθημερινά βήματα.

Όμως η νέα τάση για το 2026, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: Η καλύτερη απόφαση για τη  νέα χρονιά είναι η μη-απόφαση, τα Νew Year’s Non Resolutions.

Η βρετανική εφημερίδα Ιndependent, καλεί τους αναγνώστες να αποτινάξουν τις ενοχές και να  απέχουν από το έθιμο των αποφάσεων του νέου έτους, αφού δεν οδηγεί πουθενά. Το ίδιο συστήνουν αρθρογράφοι του Guardian, του Forbes και πολλών άλλων Μέσων.

Ντεμοντέ τα New Year’s Resolutions

Η λάμψη των New Years’ Resolutions έχει ούτως ή άλλως ξεθωριάσει. Σχετική δημοσκόπηση στη Μεγάλη Βρετανία, οι οκτώ στους δέκα απάντησαν ότι τα Νew Year’s Resolutions είναι ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά. Οι έξι στους δέκα παραδέχονται ότι χρειάζεται μια πιο μετριοπαθής προσέγγιση για το νέο έτος, εστιάζοντας σε μικρές, θετικές συνήθειες – αντί για δραστικές αλλαγές που δεν θα τηρήσουμε.  Όταν αλλάζει το ημερολόγιο, η πιο έξυπνη ερώτηση δεν είναι «Τι θέλω να επιτύχω φέτος;», αλλά «Ποιος θέλω να γίνω και ποιες συνήθειες υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή του εαυτού μου;».

Aντίστοιχη έρευνα του Harvard Business Review, δείχνει ότι οι παραδοσιακές αποφάσεις που είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (π.χ. να χάσω χ κιλά) συχνά αποτυγχάνουν επειδή στερούνται υποστηρικτικών εργαλείων για την αλλαγή συμπεριφοράς. Το HBR εξηγεί ότι οι στόχοι γίνονται εύκολα αγγαρείες χωρίς να χτίζουν καθημερινές συνήθειες και ρουτίνες. Η κατάτμηση των φιλοδοξιών σε μικρο-συνήθειες βελτιώνει την συνέπεια και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ένα βήμα πίσω

Πολλές φορές η ντροπή που νιώθουμε επειδή αποτύχαμε να τηρήσουμε μια απόφαση που πήραμε στην αρχή του χρόνου, επισκιάζει την εκτίμηση για την πρόοδο που έχουμε κάνει. Όταν κάνουμε ένα βήμα πίσω και απελευθερωνόμαστε από τους «ημερολογιακούς» περιορισμούς, συχνά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνει αλλαγές προς το καλύτερο, ακόμα και αν έχουμε «σπάσει» δεκάδες Νew Year’s Resolutions.

Οι αποφάσεις για το νέο έτος κουβαλάνε επίσης ένα  βαρύ φορτίο λόγω της πίεσης από τους γύρω μας. Πρόκειται για τη γνωστή ερώτηση που μας θέτουν οι οικείοι μας όταν μας βλέπουν να παρατάμε, τη δίαιτα, το γυμναστήριο και άλλες υποσχέσεις αυτοβελτίωσης. «Μα εσύ δεν είχες πει ότι θα έκανες αυτό…;».

Συνήθως όμως ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ειδικοί ψυχικής υγείας, όπως ο Νόελ Μακ Ντέρμοτ (ιδρυτής της πλατφόρμας mentalhealthworks και διάσημος podcaster), συστήνουν να αφήσουμε πίσω τα ημερολογιακά ορόσημα. «Η ανάπτυξη της κουλτούρας της υγείας και της ευεξίας σημαίνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι οι βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι το κλειδί για την ευημερία μας. Το τέχνασμα των Νew Year’s Resolutions, των αποφάσεων για το νέο έτος γίνεται όλο και λιγότερο ελκυστικό».

Μικρές αλλαγές αντί για μεγάλες αποφάσεις

Η Αλέξα Νάιτ, διευθύντρια πολιτικής στο Mental Health Foundation, ενός από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς για την ψυχική υγεία, συμμερίζεται την παραπάνω άποψη: «Η αρχή ενός νέου έτους μπορεί να φαίνεται ως η πλέον κατάλληλη περίοδος για  αναστοχασμό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τον Ιανουάριο. Θετικά βήματα για την ευεξία σας μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή του έτους, και οι μικροί, εφικτοί στόχοι συχνά λειτουργούν καλύτερα».

Οι αποφάσεις που έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν, δεν είναι εκείνες που παίρνουμε υπό την πίεση του χρόνου ή των γύρω μας, επειδή «έτσι πρέπει» ή «έτσι συνηθίζεται». Γι’αυτό και αποτυγχάνουν τα Νew Year’s Resolutions ή οι υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας «από Δευτέρα δίαιτα».

Οι αθόρυβες, μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές, μπορεί να γίνουν μια οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και εποχή του χρόνου. Αρκεί να αισθανόμαστε έτοιμοι και να μη φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε την αποτυχία μας. Τότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ξανασηκωθούμε.

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα
Παραβίαση του δικαίου 03.01.26

Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της. Η Μόσχα κάλεσε την Ουάσιγκτον να απελευθερώσει τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ στο 36’, αλλά ο διαιτητής, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ταρέμι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των πειραιωτών

Σύνταξη
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Προειδοποιούν για κινδύνους 03.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Τι συνέπειες για την περιοχή, από την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Δυναμική παρουσία από 7.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (vid+pics)

Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες
Συνελήφθη ο Μαδούρο 03.01.26

Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι απαιτείται άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η αμερικανική ενέργεια υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Νίκη για την Άστον Βίλα και σε «απόσταση βολής» από την Άρσεναλ (3-1)

Μετά το «βαρύ» 4-1 από τη Άρσεναλ, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 3-1, για την 20η αγωνιστική της Premier League. Δύο γκολ ο ΜακΓκίν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
