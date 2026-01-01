«Αυτόν τον χρόνο θα…» – Τι γίνεται όταν αποτυγχάνουμε στους στόχους μας για το νέο έτος;

Κάθε χρόνο, πολλοί από εμάς ανακοινώνουμε με θάρρος τα σχέδιά μας για το νέο έτος.

Ένα ποτήρι σαμπάνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας ότι θα τα πάμε καλύτερα το επόμενο έτος και θα εξοικονομήσουμε περισσότερα, θα ξοδέψουμε λιγότερα, θα τρώμε καλύτερα, θα γυμναζόμαστε περισσότερο ή θα περνάμε λιγότερη ώρα στα social media.

Ωστόσο, πολλές από τις αποφάσεις ή αλλιώς «New Year’s resolutions» μας μπορεί να αποτύχουν.

Ακόμη και μέσα στις πρώτες εβδομάδες μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει εγκαταλείψει τις αποφάσεις της για το «Νέο έτος, νέος εγώ».

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι ιστορίες αποτυχίας ίδιες, επειδή ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για την αποτυχία έχει σημασία για τη δική μας κινητοποίηση και την πίστη στην ικανότητα μας να προσπαθήσουμε ξανά, γράφει η Καθηγήτρια Μαρκετινγκ Janina Steinmetz σε άρθρο της στο The Conversation.

Είναι θέμα οπτικής

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αφού έχουμε εγκαταλείψει την απόφασή μας;

Έχουμε ανακοινώσει τις καλές μας προθέσεις σε φίλους και συγγενείς και τώρα πρέπει να παραδεχτούμε την αποτυχία μας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε την αποτυχία μας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο την βλέπουν οι άλλοι.

Και η κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι περισσότερες αποφάσεις δεν πετυχαίνουν μπορεί να μας βοηθήσει να τις υλοποιήσουμε στο μέλλον.

Πράγματι, μπορείτε να μιλήσετε για τις αποφάσεις σας με έναν τρόπο που θα κάνει την αποτυχία σας πιο κατανοητή και θα διατηρήσει την κινητοποίησή σας να συνεχίσετε.

Ένας εποικοδομητικός τρόπος για να συζητήσετε την αποτυχημένη σας απόφαση είναι να εστιάσετε στην ελεγξιμότητα της αποτυχίας. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότερες αποφάσεις απαιτούν κάποια επένδυση χρόνου και χρημάτων.

Για παράδειγμα, για να αποκτήσετε καλή φυσική κατάσταση χρειάζεται χρόνος για άσκηση και συνήθως απαιτείται και χρήμα για συνδρομή σε γυμναστήριο ή για εξοπλισμό γυμναστικής.

Επειδή και οι δύο αυτοί πόροι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων μας, πολλές αποτυχημένες αποφάσεις οφείλονται στην έλλειψη χρόνου ή χρήματος, ή και των δύο.

Ο παράγοντας χρήμα

Όταν μιλάμε για μια αποτυχημένη προσπάθεια στο παρελθόν, η έρευνα της Steinmetz έχει δείξει ότι πρέπει να εστιάζουμε στο πώς η έλλειψη χρημάτων συνέβαλε σε αυτή την αποτυχία, και όχι στην έλλειψη χρόνου.

Στη μελέτη της του 2024, οι άνθρωποι διάβασαν για φανταστικούς και πραγματικούς συμμετέχοντες σε πάνελ που απέτυχαν είτε λόγω έλλειψης χρημάτων είτε λόγω έλλειψης χρόνου.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι το άτομο του οποίου η αποτυχία οφειλόταν στην έλλειψη χρημάτων θα είχε περισσότερο αυτοέλεγχο στο μέλλον και θα ήταν πιο αξιόπιστο στην επίτευξη των στόχων του.

Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε επειδή η έλλειψη χρημάτων θεωρείται κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, οπότε αν αυτή ήταν η αιτία της αποτυχίας, το άτομο που απέτυχε δεν μπορούσε να κάνει και πολλά για να το αλλάξει.

Σε αυτή την έρευνα, οι περισσότερες αποτυχημένες αποφάσεις αφορούσαν την απώλεια βάρους, την καλύτερη διατροφή ή την άσκηση στο γυμναστήριο.

Ο ρόλος της ελεγξιμότητας παίρνει μια διαφορετική μορφή όταν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα την επόμενη φορά.

Ο ρόλος του χρόνου

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το χρόνο έχει σημασία όταν πρόκειται για αποτυχία. Όσον αφορά το παρελθόν, είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και που μπορούν να μας βοηθήσουν να απομακρύνουμε την αρνητικότητα από την αποτυχία και να ενισχύσουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, να σκεφτούμε πώς η αποτυχία μας οφειλόταν σε έλλειψη χρημάτων ή άλλων πόρων που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε.

Για το μέλλον, ωστόσο, καλό είναι να υιοθετήσετε μια «ενεργητική προοπτική για το χρόνο».

Εξετάστε το πρόγραμμά σας και λάβετε δραστικές αποφάσεις για το πώς θα διαθέσετε χρόνο για την επίτευξη των στόχων σας, προγραμματίζοντας προπονήσεις στο γυμναστήριο ή αφιερώνοντας χρόνο για την προετοιμασία υγιεινών γευμάτων.

Αυτό μπορεί να μας δώσει το κίνητρο να προσπαθήσουμε ξανά, επειδή δεν είμαστε θύματα των πολυάσχολων προγραμμάτων μας.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και εστίαζε στο πώς η έλλειψη χρόνου συνέβαλε στις αποτυχίες έδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ανακτήσουν την αίσθηση του ελέγχου μιλώντας για «να βρουν χρόνο» αντί για «να έχουν χρόνο».

Οι άνθρωποι που συζήτησαν τις αποτυχίες τους ως ένα ζήτημα έλλειψης χρόνου ένιωσαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά στο μέλλον και ήταν πιο κινητοποιημένοι να το κάνουν.

Αυτό συμβαίνει επειδή το «να βρεις χρόνο» υποδηλώνει ενεργό έλεγχο του χρόνου και του προγράμματος κάποιου, αντί για το «να έχεις χρόνο» που μας αφήνει παθητικούς.

Βρείτε τη χαρά

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τηρήσουν τις αποφάσεις τους για το νέο έτος μπορεί να είναι επειδή ήταν πολύ φιλόδοξοι ή επειδή παραμέλησαν τη χαρά και την ευχαρίστηση που μας κρατούν σε κίνηση.

Δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε έναν στόχο στο μυαλό μας.

Είναι επίσης σημαντικό να βρούμε τη χαρά στην πορεία και να πιστέψουμε στην ικανότητά μας να αλλάξουμε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να γυμναστεί περισσότερο, αλλά όταν προσπαθεί να πάει στο γυμναστήριο, δεν έχει την αυτοπεποίθηση να γραφτεί σε κάποιο μάθημα.

Χωρίς κάποια διασκέδαση, είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε μια απόφαση, ακόμα και αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε τον στόχο μας.

Επομένως, προσπαθήστε να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τον στόχο πιο ευχάριστο και να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι είστε ικανοί.

Η τάση για New Year’s resolutions είναι κακή από μόνη της.

Αν και μπορεί να φαίνεται λίγο παράδοξο να ξεκινήσουμε καλές συνήθειες αμέσως μετά από μια μεγάλη βραδιά με αλκοόλ και υπερβολικό φαγητό, οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε πράγματι να επωφεληθούμε από το «φαινόμενο της νέας αρχής», σύμφωνα με το οποίο μια νέα αρχή στο ημερολόγιο μπορεί να προσφέρει μια καθαρή αρχή για να ξεκινήσουμε καλύτερες συνήθειες.

Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ημερολόγιο για να μας δώσει μια νέα αρχή.

Μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε τη δική μας απόφαση (ίσως μια απόφαση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή το Πάσχα;) για να ενισχύσουμε την κινητοποίηση για την επίτευξη των στόχων μας.