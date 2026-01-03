newspaper
Ψηλά ο πήχης των τραπεζών για νέες δανειοδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Ιανουαρίου 2026

Ψηλά ο πήχης των τραπεζών για νέες δανειοδοτήσεις

Οι επιδόσεις από τις τράπεζες για τα νέα δάνεια κατά το κλείσιμο του 2025 – Οι εκτιμήσεις για το 2026

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Το 2025 αναδεικνύεται σε μία ακόμη χρονιά υπέρβασης των στόχων για την πιστωτική επέκταση στην εγχώρια αγορά. Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη αναβαθμίσει, κάποιες περισσότερες από μία φορές, τις εκτιμήσεις για τη μεγέθυνση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου κατά τη χρονιά που έφυγε. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουν την άμβλυνση της αρνητικής επίδρασης στα έντοκα έσοδά τους από τη μείωση των επιτοκίων.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια εντός συνόρων βρέθηκαν το 2018 κάτω από τη ζώνη των 100 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά από τα μέσα της δεκαετίας του 2000

Πώς επιτεύχθηκε η πιστωτική επέκταση

Πρόκειται για μία επίδοση που σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες οδηγεί το καθαρό αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης σε νέο υψηλό. Η αλήθεια είναι ότι μετά το ξέσπασμα της πανδημίας οι ρυθμοί αύξησης των υπολοίπων στα εξυπηρετούμενα δάνεια είναι εντυπωσιακοί. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά τα αναπτυξιακά προγράμματα που ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του lockdown στην οικονομία.

Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στις τράπεζες, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις λοιπές δράσεις εγγυοδοσίας, να προσφέρουν φθηνή ρευστότητα στον επιχειρηματικό τομέα της χώρας, κόντρα στην αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Το 5ετές άλμα στα δάνεια από τις τράπεζες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εξυπηρετούμενα δάνεια εντός συνόρων βρέθηκαν το 2018 κάτω από τη ζώνη των 100 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Εκτοτε η ανάπτυξη των σχετικών μεγεθών είναι εντυπωσιακή. Την 5ετία 2019-2024 το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών αυξήθηκε σωρευτικά κατά 53 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στο 9μηνο του 2025 η άνοδός του προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς είναι παραδοσιακά δυνατό, η εγχώρια αγορά αναμένεται να κλείσει το 2025 με καθαρή αύξηση των δανείων άνω των 10 δισ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση δε, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτός συνόρων δραστηριότητες, η πιστωτική επέκταση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω από τα 15 δισ. ευρώ. Τα τελικά στοιχεία, όπως και οι προβλέψεις για την τριετία 2026-2028, θα παρουσιαστούν σε περίπου τρεις μήνες από σήμερα.

Η επόμενη ημέρα για τα δάνεια

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, «η σημαντική μεγέθυνση του ενεργητικού των τραπεζών μέσω των νέων δανειοδοτήσεων το 2025 έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές». Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν, «το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι τραπεζικές διοικήσεις αφορά τις επιδόσεις τους από εδώ και στο εξής, ειδικά μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ερχόμενο καλοκαίρι».

Τραπεζική πηγή υπογραμμίζει την ανάγκη «να ολοκληρώσουμε από νωρίς μέσα στο 2026 τις εν εξελίξει συζητήσεις με πελάτες μας για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων». Οπως εξηγεί, σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις του ΤΑΑ, στα δάνεια αυτό αρκεί για να προλάβουμε την προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, η εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου και οι εκταμιεύσεις έπονται, χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Άρα, συμπληρώνει ο ίδιος, «θα πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα, ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2026, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». Κατά τον ίδιο, το μακροοοικονομικό περιβάλλον προβλέπεται θετικό, με νέα αύξηση των επενδύσεων, ενώ υποστηρικτικά θα λειτουργήσει και το χαμηλό κόστος χρήματος.

Οι τράπεζες και η δύναμη του retail στα δάνεια

Από την πλευρά του, γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου σημειώνει πως το 2026 η συμβολή του retail στην πιστωτική επέκταση αναμένεται ισχυρότερη. Το 2025 οδεύουμε κατά πάσα πιθανότητα προς θετική μεταβολή των υπολοίπων της κατηγορίας, ως αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής αύξησης των εκταμιεύσεων στη στεγαστική πίστη.

Για το τέλος του 2025 εκτιμάται ότι τα νέα δάνεια για τη χρηματοδότηση αγορών σε ακίνητα θα φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ 11 ετών. Από αυτά, ένα ποσοστό της τάξης του 25%-30% αφορά χορηγήσεις στο πλαίσιο της κρατικής δράσης «Σπίτι Μου», η οποία επίσης ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ζήτηση για το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλη, με υπερκάλυψη του προϋπολογισμού της κατά 2 φορές με βάση τις εγκρίσεις που έχουν δώσει τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η έλλειψη ακινήτων ως τροχοπέδη

Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη προσφοράς ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές του έχει κρατήσει την απορροφητικότητα σε χαμηλά για τα δεδομένα τού ενδιαφέροντος από την πλευρά των νοικοκυριών επίπεδα. Μάλιστα, τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τους επόμενους μήνες, υπάρχει κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα κονδύλια της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες πάντως δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουν λανσάρει στεγαστικά δάνεια με προνομιακούς όρους για όσους είναι ηλικίας έως 50 ετών και θέλουν να αγοράσουν ή να χτίσουν την κατοικία τους. Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με το «Σπίτι μου» είναι πως δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα χαρακτηριστικά τού ακινήτου.

Με τον τρόπο αυτόν τα πιστωτικά ιδρύματα εκμεταλλεύτηκαν την πολύ μεγάλη προσέλευση υποψήφιων δανειοληπτών στα καταστήματά τους λόγω της κρατικής δράσης, για να προωθήσουν δικά τους προγράμματα.

Πηγή: ot.gr

Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

