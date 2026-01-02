Ο Νικολάς Μαδούρο ως «ταξιτζής» δηλώνει έτοιμος για να συζητήσει με τις ΗΠΑ για πετρέλαιο και ανάπτυξη

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε «έτοιμος» για συνομιλίες όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, για το πετρέλαιο ή οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Πέμπτη, εν μέσω της κρίσης με την Ουάσιγκτον, που ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στο Καράκας κι έχει αναπτύξει αρμάδα πολεμικών πλοίων και άλλα στοιχεία του αμερικανικού στρατού με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε στο VTV ο αρχηγός του κράτους, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος Μαδούρο απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία μίλησε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και πιστεύεται πως ήταν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε ο κ. Μαδούρο ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει πως έγινε η επιδρομή. Ο κ. Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φορτώνονταν πλοία χρησιμοποιούμενα, κατ’ αυτόν, για διακίνηση ναρκωτικών, στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Μαδούρο ως… οδηγός

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Νικολάς Μαδούρο, ντυμένος απλά, συνομιλούσε ως οδηγός με τον δημοσιογράφο, οριακά ως ταξιτζής που πιάνει κουβεντούλα με τον πελάτη. Η συνέντευξη ήταν τρικάμερη και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναφέρθηκε στα πάντα. Είπε ότι «η δεξιά πτέρυγα είναι πολύ απομονωμένη και ευρέως απορριπτέα στη Βενεζουέλα».

Είπε για την αντίπαλό του «Επί του παρόντος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πολιτικούς συμμάχους στη Βενεζουέλα. Διότι αυτή η γυναίκα που ονομάζεται Μαρία Ματσάδο, την οποία η Βενεζουέλα αποκαλεί «La Sayona» (σ.σ. εκδικητικό πνεύμα μάγισσας ντυμένο στα λευκά), έχει ποσοστό αποδοκιμασίας 85%, δηλαδή πλήρη απόρριψη από τη βενεζουελάνικη κοινωνία. Ούτε αυτή ούτε αυτό που εκπροσωπεί θα είχαν ποτέ την ικανότητα να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα».

Για την επίθεση της CIA, o Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε ότι «μπορώ να σας πω ότι το εθνικό αμυντικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει λαϊκές, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, έχει εγγυηθεί και συνεχίζει να εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα, την ειρήνη της χώρας και τη χρήση και την απόλαυση όλων των εδαφών μας».