Τα Εμιράτα δίνουν διαβατήριο σε παίκτες του πάντελ!

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζουν αθόρυβα αλλά με σαφή στρατηγική, να ενισχύουν την εθνική τους ομάδα στο πάντελ μέσω στοχευμένων πολιτογραφήσεων Ισπανών παικτών, μετατρέποντας σταδιακά το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανερχόμενες δυνάμεις του αθλήματος.

Έναν χρόνο μετά τις πρώτες «express» εθνικοποιήσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο διεθνές κύκλωμα, το φαινόμενο όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά εξελίχθηκε με πιο διακριτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Η αρχή είχε γίνει με τους Σέρχιο Ικάρδο και Φρανθίσκο Χουράδο, παίκτες που ζουν εδώ και χρόνια στο Ντουμπάι, γεγονός που έκανε την επιλογή τους πιο «εύπεπτη» για την κοινή γνώμη. Η συνέχεια όμως ήταν σαφώς πιο ηχηρή, με τους Ίνιγο Χόφρε και Αρνάου Αγιάτς –γεννημένους στα Κανάρια Νησιά και την Καταλονία αντίστοιχα– να ανεβάζουν κατακόρυφα το αγωνιστικό επίπεδο της ομάδας, καθώς πρόκειται για αθλητές με σταθερή παρουσία στα τελικά στάδια του επαγγελματικού σιρκουί.

Οι συγκεκριμένες πολιτογραφήσεις προκάλεσαν θόρυβο, όμως τους τελευταίους μήνες δύο ακόμη περιπτώσεις πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες: ο Ένρι Γκοεναγκά και ο Ιγνάθιο Βιλαρίνιο. Παρότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Premier Padel εξακολουθούν να εμφανίζονται με ισπανική σημαία, στις διεθνείς διοργανώσεις αγωνίζονται πλέον φορώντας τα χρώματα των Εμιράτων, έχοντας ήδη εκπροσωπήσει τη χώρα σε επίσημο τουρνουά.

Ο Γκοεναγκά, από τη Σαλαμάνκα και αδελφός της επίσης γνωστής παίκτριας του πάντελ Κάρμεν Γκοεναγκά, ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νο60 της παγκόσμιας κατάταξης, καθιερωμένος στις φάσεις των «16» και των «32». Ο Βιλαρίνιο, από τη Γαλικία, διαθέτει πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και έχει στο ενεργητικό του νίκες μεγάλου κύρους, όπως ο αποκλεισμός των Πακίτο Ναβάρο και Λούκας Μπεργκαμίνι στο Major του Παρισιού. Δύο προσθήκες που, έστω και αθόρυβα, ανεβάζουν αισθητά το αγωνιστικό ταβάνι της εμιρατινής ομάδας.

Η δυναμική αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στην Asia Padel Cup, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέκτησαν τον τίτλο, επικρατώντας του Κατάρ στον τελικό. Ένα σαφές μήνυμα ότι οι νέες εθνικοποιήσεις δεν έχουν συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσονται σε ένα συγκροτημένο πλάνο διεθνούς παρουσίας, με ορίζοντα –όπως όλα δείχνουν– το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026.

Ήδη στην προηγούμενη διοργάνωση, το αραβικό συγκρότημα είχε εντυπωσιάσει, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και φτάνοντας έως τα προημιτελικά, σε όμιλο μάλιστα όπου συμμετείχε και η Ισπανία. Με τη διατήρηση των Ικάρδο, Χουράδο, Αγιάτς και Χόφρε, αλλά και με την προσθήκη των Γκοεναγκά και Βιλαρίνιο, τα Εμιράτα παγιώνονται ως μια υπολογίσιμη δύναμη: όχι φαβορί για τον τίτλο, αλλά ικανή να ανατρέψει ισορροπίες και να διεκδικήσει ακόμη και μετάλλιο.

Οι ίδιοι οι παίκτες, πάντως, υπερασπίζονται δημόσια τις επιλογές τους. Ο Χόφρε έχει τονίσει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει συνολικά το άθλημα, καθώς διευρύνει τον ανταγωνισμό πέρα από τις παραδοσιακές δυνάμεις, όπως η Ισπανία και η Αργεντινή. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αγιάτς επισημαίνει ότι οι εθνικοποιήσεις αποτελούν κοινή πρακτική σε πολλά αθλήματα, απλώς στο πάδελ προκάλεσαν αίσθηση επειδή εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα.

Πίσω από τις δηλώσεις και την αγωνιστική εικόνα, ένα πράγμα είναι σαφές: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οικοδομούν μεθοδικά την παρουσία τους στο παγκόσμιο πάντελ, επενδύοντας στο ισπανικό ταλέντο και φιλοδοξώντας να μετατρέψουν μια μέχρι πρότινος περιφερειακή δύναμη σε μόνιμο πρωταγωνιστή του διεθνούς χάρτη. Παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο για πολιτογραφήσεις και σε άλλα σπορ…