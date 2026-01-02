Ο Ουάρντα… αυτοανακοινώθηκε στον Ηρακλή (pic)
Μέσω ενός story στο Instagram, ο Αμρ Ουάρντα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στον Ηρακλή.
- «Λόγοι ασφάλειας» - Ο Μασκ κατεβάζει τους δορυφόρους του πιο κοντά στη Γη
- Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του - Στο νοσοκομείο ο 14χρονος
- Ο Ζελένσκι επέλεξε νέο προσωπάρχη μετά την απομάκρυνση Γέρμακ - Το προφίλ του Κιρίλο Μπουντάνοφ
- H κινεζική BYD εκθρόνισε την Tesla ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνησης
Ο Αμρ Ουάρντα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή με την μεταγραφή να είναι σχεδόν… επίσημη.
Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την ΑΕΛ Novibet ως ελεύθερος και οι κυανόλευκοι θα είναι ο έβδομος σταθμός του στην Ελλάδα.
Ο Ουάρντα ανακοίνωσε ο ίδιος τη μεταγραφή του σε story που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ανέβασε τον ίδιο με την φόρμα του Ηρακλή.
Δείτε το story του Ουάρντα
Ο 32χρονος άσος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη Super League.
Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τον «Γηραιό», με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, αν και εφόσον ο Ηρακλής πετύχει τους στόχους του.
Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός τη φετινή σεζόν έπαιξε οκτώ φορές με τους βυσσινί και είχε απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.
- Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του στο Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
- Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ρωσικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λιβάι Γκαρσία
- Από φέτος υποχρεωτικά τεστ επαλήθευσης φύλου και για τους άνδρες πυγμάχους
- Τα Εμιράτα δίνουν διαβατήριο σε παίκτες του πάντελ!
- Μπλοκάρει η πώληση της Σεβίλλης και στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Σέρχιο Ράμος
- Τσιτσιπάς: «Δεν ήμουν σίγουρος αν θα έβλεπα ξανά τον εαυτό μου σ’ αυτό το επίπεδο»
- Ο Ουάρντα… αυτοανακοινώθηκε στον Ηρακλή (pic)
- Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις