Ο Ουάρντα… αυτοανακοινώθηκε στον Ηρακλή (pic)

Ο Αμρ Ουάρντα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή με την μεταγραφή να είναι σχεδόν… επίσημη.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την ΑΕΛ Novibet ως ελεύθερος και οι κυανόλευκοι θα είναι ο έβδομος σταθμός του στην Ελλάδα.

Ο Ουάρντα ανακοίνωσε ο ίδιος τη μεταγραφή του σε story που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ανέβασε τον ίδιο με την φόρμα του Ηρακλή.

Δείτε το story του Ουάρντα

Ο 32χρονος άσος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη Super League.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τον «Γηραιό», με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, αν και εφόσον ο Ηρακλής πετύχει τους στόχους του.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός τη φετινή σεζόν έπαιξε οκτώ φορές με τους βυσσινί και είχε απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.