ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Υπέρ του αιτήματος των πέντε δημάρχων για την απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, αποτελεί άλλο ένα βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Προσθέτει πως «η κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα των δημόσιων σχολείων. Θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων».

Τέλος, επισημαίνει πως «στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων Αθηναίων Χ. Δούκα, Θεσσαλονίκης Στ. Αγγελούδη, Πειραιά Γ. Μώραλη, Περιστερίου Ανδ. Παχατουρίδη και Ιωαννίνων Θ. Μπέγκα για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει».

Η κοινή επιστολή των πέντε δημάρχων σε Λιβάνιο και Ζαχαράκη

Κοινή επιστολή προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τη μη κατάργηση των σχολικών επιτροπών απέστειλαν οι δήμαρχοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Περιστερίου και Ιωαννιτών.

Σημειώνεται ότι η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Όπως τονίζουν οι κ.κ. Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας, «οι σχολικές επιτροπές, μέχρι σήμερα, είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων των σχολικών μονάδων, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη στήριξη της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων σε τοπικό επίπεδο».

Υπό αυτό το πλαίσιο, οι πέντε δήμαρχοι ζητούν την απόσυρση της διάταξης της κατάργησης των σχολικών επιτροπών «και τη διατήρηση των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους που ήδη λειτουργούν, και τη δυνατότητα ανασύστασης στους δήμους στους οποίους έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων». Διαβάστε την επιστολή αναλυτικά εδώ.