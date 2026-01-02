Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
MEGA: Πρωταγωνιστής στην τηλεθέαση το 2025
Media 02 Ιανουαρίου 2026 | 13:58

MEGA: Πρωταγωνιστής στην τηλεθέαση το 2025

Επενδύοντας σε ένα πλήρες και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, το MEGA κυριάρχησε στο τηλεοπτικό τοπίο τη χρονιά που πέρασε.

Το MEGA επιβεβαίωσε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στο τηλεοπτικό τοπίο, παραμένοντας ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς που πέρασε.

Επενδύοντας σε ένα πλήρες και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, ο σταθμός κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, προσφέροντας περιεχόμενο που συνδυάζει την έγκυρη και γρήγορη ενημέρωση, την ποιοτική μυθοπλασία και την ψυχαγωγία που ξεχωρίζει.

Η ενημέρωση του MEGA διατήρησε τα σκήπτρα της τηλεθέασης τη χρονιά που πέρασε, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» να σημειώνει ρεκόρ πενταετίας σε μέσο μερίδιο δελτίου ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των τηλεθεατών όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιτυχία του MEGA αποτυπώνεται στα προγράμματα που ακολουθούν, τα οποία κέρδισαν την προτίμηση του κοινού και βρέθηκαν στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:

Μυθοπλασία που κάνει τη διαφορά

Το MEGA διατήρησε την περίοπτη θέση του στην τηλεοπτική δραματουργία, αποδεικνύοντας πως η μυθοπλασία έχει συνδεθεί διαχρονικά και άρρηκτα με την ταυτότητα του σταθμού, προσφέροντας σειρές υψηλών προδιαγραφών που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις.

  • «Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό»: Η ιστορική βιογραφική σειρά του MEGA αναδείχτηκε στη δημοφιλέστερη δραματική σειρά στην ελληνική τηλεόραση το 2025, με μέσο μερίδιο 24,9% στο γενικό σύνολο και 23,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η τελευταία σεζόν για τη ζωή του «Αγίου Παϊσίου» εκτοξεύτηκε σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε ποσοστό 32,1%, ενώ το τελευταίο επεισόδιο κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις με 36,2% στο σύνολο και αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό ποσοστό 46,4%.

  • «Μια Νύχτα Μόνο»: Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time, τη σεζόν 2025-2026, ήταν η πρώτη επιλογή στη ζώνη μετάδοσής της τόσο στο σύνολο του κοινού με μέσο μερίδιο 20,2%, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,2%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η νέα πρόταση μυθοπλασίας του MEGA κατέγραψε 30,2%, με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό στο γενικό σύνολο να ξεπερνά τις 5,3 μονάδες.
  • «Η γη της ελιάς»: Η κλασική αγαπημένη της prime time, η μακροβιότερη δραματική σειρά που συνεχίζει να προβάλλει νέα επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση, εξακολουθεί να συγκινεί το τηλεοπτικό κοινό και να κατακτά πρωτιές. Το 2025, η καθημερινή σειρά του MEGA βρέθηκε στην κορυφή με 18,6% στο γενικό σύνολο. Σε επιμέρους κοινό, η «Γη της ελιάς» άγγιξε το 27,5%.
  • «Έχω Παιδιά»: Η σειρά που έβαλε ξανά την κωμωδία στον τηλεοπτικό χάρτη, με το ιδιαίτερο στιλ και την ξεκαρδιστική ματιά στα ενδότερα της ελληνικής οικογένειας, το «Έχω παιδιά», βρέθηκε στο Top 3 των δημοφιλέστερων κωμικών σειρών για το 2025. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό (γυναίκες 25-44), κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 17,8%.

Ρεκόρ τηλεθέασης για το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»

Η νοσταλγία και η συγκίνηση συνάντησαν τη χαρά και τα χαμόγελα σε μια ξεχωριστή βραδιά που ήρθε για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρεμιέρα μιας σειράς ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» αναδείχθηκε στο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς συγκεντρώνοντας τηλεθέαση 49,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 42,9% στο σύνολο του κοινού.

Η κάλυψη του Reunion εκτοξεύτηκε σε περισσότερους από 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους νεανικό κοινό το πρόγραμμα του MEGA κατέγραψε το εντυπωσιακό 84,9%.

Σε πρώτο πλάνο οι έρευνες του «Φως στο τούνελ»

Τριάντα χρόνια τώρα, η Αγγελική Νικολούλη ρίχνει φως στις πιο δύσκολες αστυνομικές υποθέσεις. Και το 2025, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ήταν χωρίς αμφιβολία ο απόλυτος κυρίαρχος στην τηλεθέαση με μέσο μερίδιο 22,7% στο σύνολο και 19,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό ξεπέρασε στη διάρκεια του έτους τις 13,4 μονάδες, ενώ σε επιμέρους κοινό κατέγραψε ποσοστό 30,3%.

Στο φινάλε της περσινής σεζόν, τον περασμένο Ιούλιο, η εκπομπή σημείωσε 31,8% στο σύνολο και 33,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ανίκητο το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το 2025

Η σάτιρα έχει πλέον τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι το MEGA. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο παρέμεινε σταθερά στην κορυφή για το σύνολο του χρόνου, με μέσο μερίδιο 19,5% στο σύνολο και 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η δίωρη απόδραση γέλιου κατέγραψε εντυπωσιακή μέση κάλυψη που ξεπέρασε τους 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 20,9%.

The Chase

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA έχει κερδίσει τη δική του περίοπτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών κάθε απόγευμα. Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου έχει αναδειχθεί σε κλασική επιλογή, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στους πίνακες τηλεθέασης. Οι καταδιώξεις γνώσεων απέσπασαν την πρωτιά και το 2025 με 14,6%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά στο MEGA

Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά μεγάλων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, με το MEGA να παραμένει αταλάντευτα στο επίκεντρο της δράσης, μεταδίδοντας τα σημαντικότερα ματς του UEFA Champions League.

Με μέσο μερίδιο 18,4% στο γενικό σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, οι φίλοι του ποδοσφαίρου έδειξαν πως εμπιστεύονται το MEGA για την τηλεοπτική μετάδοση των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό, η τηλεθέαση για το σύνολο των αγώνων ποδοσφαίρου της περασμένης χρονιάς, ξεπέρασε το 30%.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελικός UEFA Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ κατέγραψε το εντυπωσιακό 31,4% στο σύνολο και 31,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Νοέμβριο εκτοξεύτηκε σε ποσοστό 27,7% στο σύνολο και 28,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου
Ασύλληπτη τραγωδία 02.01.26

Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Υεμένη: Εχθροπραξίες μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών – Ο στόλος της Σαουδικής Αραβίας στην Αραβική Θάλασσα
Μυρίζει μπαρούτι 02.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών στην Υεμένη - Επτά νεκροί - Το Ριάντ στέλνει τον στόλο στην Αραβική Θάλασσα

Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Θλίψη 02.01.26

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

