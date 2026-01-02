Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vulture, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πολιτική ακτιβίστρια Άσλεϊ Τζαντ αναφέρθηκε στο θρυλικό «Heat» του 1995, σε σκηνοθεσία και σενάριο Μάικλ Μαν, ενώ θέλησε να σταθεί και στην προβληματική απεικόνιση των γυναικείων χαρακτήρων στην ταινία.

«Η απεικόνιση των γυναικών σε αυτή την ταινία είναι προβληματική», είπε η Τζαντ για το «Heat», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζον Βόιτ, Τομ Σάιζμορ, Βαλ Κίλμερ και Νάταλι Πόρτμαν. «Εξετάζω πλέον όλες τις ταινίες μου με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

«Η σεξουαλική βία δεν είναι διασκέδαση»

Δεκαετίες αφότου κυκλοφόρησε το θρίλερ που άφησε το στίγμα του στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Άσλεϊ Τζαντ υποστηρίζει ότι πλέον κοιτάζει τους ρόλους που έχει αναλάβει κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της υπό διαφορετικό πρίσμα, ειδικά όσον αφορά τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και την κοινωνική σαθρότητα πάνω στην οποία στηρίζονται.

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης, γιατί η σεξουαλική βία και το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση, και αυτό είναι το θέμα της ταινίας», μοιράστηκε.

«Το να το ονομάζουμε ‘ανθεκτικότητα’ αντί να αναλύουμε τη συστημική ανισότητα που προκάλεσε την ζημία – όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό», σκέφτηκε.

Παρά τις αμφιλεγόμενες πτυχές, η Άσλεϊ Τζαντ παραδέχτηκε ότι είναι περήφανη που αποτέλεσε κομμάτι του «Heat».

«Εξακολουθώ να είμαι χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτή την ταινία, και πιστεύω ότι είναι εμβληματική», μοιράστηκε. «Είναι μια αντανάκλαση της πραγματικότητας, και η πραγματικότητα είναι προβληματική. Για παράδειγμα, το να πούμε ότι η ταινία είναι προβληματική, δεν σημαίνει ότι εστιάζουμε εκεί όπου πρέπει, δηλαδή στην πραγματικότητα που αντικατοπτρίζει», πρόσθεσε. «Αυτό που προσφέρω είναι απλά παρατήρηση και κριτική», κατέληξε.

«Του δίνω ελευθερία»

Στο «Heat», η Άσλεϊ Τζαντ υποδύθηκε τη Charlene Shiherlis, που ήταν παντρεμένη με τον εγκληματία Chris Shiherlis, τον οποίο υποδύθηκε ο Βαλ Κίλμερ. Η ηθοποιός περιέγραψε την σχέση τους ως «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλά ανάποδα».

Προς το τέλος της ταινίας, οι χαρακτήρες λένε αντίο, χωρίς να ανταλλάξουν λέξη, καθώς η Charlene αποφασίζει την τελευταία στιγμή να μην καταδώσει τον Chris.

«Του δίνω ελευθερία. Απομακρυνθήκαμε ο ένας από τον άλλο για αυτή τη σκηνή», είπε για τη συνεργασία της με τον Κίλμερ, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2025.

«Μόλις γυρίσαμε τις άλλες σκηνές, δεν ξανασυναντηθήκαμε, κάτι που μπορεί, με τον δικό του τρόπο, να συνέβαλε στο αίσθημα της τελειότητας αυτής της στιγμής και της νοσταλγίας».

Μετά την επιτυχία του 1995, η Τζαντ πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Frida» και «Double Jeopardy» – για να αναφέρουμε μερικές.

Έχει επίσης δραστηριοποιηθεί ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, καταγγέλλοντας τον παραγωγό ταινιών Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και συνεργαζόμενη με οργανισμούς όπως το YouthAid, το International Center for Research on Women και τα Ηνωμένα Έθνη.

*Με πληροφορίες από: People