Κρήτη: Σφαγμένα δεκάδες ζώα του βρήκε κτηνοτρόφος στο Ηράκλειο – Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος από το χωριό Βιάννος στην Κρήτη, όταν πήγε στο μαντρί του και αντίκρυσε νεκρά πάνω από 30 ζώα του
- Σφαγμένα δεκάδες ζώα του βρήκε κτηνοτρόφος στην Κρήτη - Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη δύο μέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, όταν είδε δεκάδες ζώα που διατηρούσε στο μαντρί του να έχουν σφαγιαστεί.
Ο κτηνοτρόφος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τρεις άνδρες – πατέρα, γιο και γαμπρό
Ο κτηνοτρόφος πήγε στο μαντρί του σε χωριό της Βιάννου στο Ηράκλειο την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου είδε περίπου 30 – 35 αιγοπρόβατα που διατηρούσε να κείτονται νεκρά.
Σύμφωνα με το e-kriti.gr, μετά το πρώτο σοκ ο κτηνοτρόφος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της Βιάννου και έκανε καταγγελία. Το ίδιο τοπικό μέσο αναφέρει ότι ως δράστες της ζωοκτονίας, συνελήφθησαν τρεις άνδρες – πατέρας, γιος και γαμπρός.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις συλληφθέντες κατάγονται από άλλο νομό της Κρήτης. Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
