Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη δύο μέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, όταν είδε δεκάδες ζώα που διατηρούσε στο μαντρί του να έχουν σφαγιαστεί.

Ο κτηνοτρόφος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τρεις άνδρες – πατέρα, γιο και γαμπρό

Ο κτηνοτρόφος πήγε στο μαντρί του σε χωριό της Βιάννου στο Ηράκλειο την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου είδε περίπου 30 – 35 αιγοπρόβατα που διατηρούσε να κείτονται νεκρά.

Σύμφωνα με το e-kriti.gr, μετά το πρώτο σοκ ο κτηνοτρόφος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της Βιάννου και έκανε καταγγελία. Το ίδιο τοπικό μέσο αναφέρει ότι ως δράστες της ζωοκτονίας, συνελήφθησαν τρεις άνδρες – πατέρας, γιος και γαμπρός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις συλληφθέντες κατάγονται από άλλο νομό της Κρήτης. Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.