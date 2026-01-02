newspaper
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Ελλάδα 02 Ιανουαρίου 2026 | 14:37

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έφυγε από τη ζωή παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2025, ο επιχειρηματίας και επί 29 συναπτά έτη τη θέση του προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σαραντόπουλος.

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ ανελλιπώς από το 1997. Εξελέγη Β’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου από το 2017, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα. Ήταν επίσης επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας επί σειρά ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 11:30 στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στην Πυλαία. Επικήδειος, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, θα εκφωνήσει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στα Παιδικά Χωριά SOS Φιλύρου.

Ψηφίσματα από φορείς

Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συνήλθε εκτάκτως, μόλις πληροφορήθηκε, με βαθιά θλίψη, τον θάνατο του, από την ίδρυσή του και επί 29 έτη, προέδρου του Χρήστου Σαραντόπουλου, ο οποίος διετέλεσε και επί 22 έτη Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

– Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

– Να παραστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία και να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

– Να κατατεθεί εις μνήμην του στεφάνι και χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

«Ο Χρήστος Σαραντόπουλος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας, υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον θεσμό των Επιμελητηρίων και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των ελληνο-ιταλικών σχέσεων και στην προαγωγή της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η μνήμη του, ως ανθρώπου με ιδιαίτερα ηγετικά προσόντα, ευγένεια, ακεραιότητα και όραμα, θα παραμείνει για πάντα ζωντανή», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το ψήφισμα του ΕΒΕΘ

«To Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετά τον Β΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Χρήστο Σαραντόπουλο.

Τιμώντας τη μνήμη του μεταστάντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξήρε την προσωπικότητα και την μακρά και δημιουργική προσφορά του στην επιχειρηματική κοινότητα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος,

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Επιμελητηρίου μέχρι την ημέρα της κηδείας,

3. Να εκπροσωπηθεί η Διοίκηση και το υπαλληλικό προσωπικό του ΕΒΕΘ στη νεκρώσιμη ακολουθία,

4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του,

5. Να προσφερθεί δωρεά ύψους 3.000€ στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και

6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ ανελλιπώς από το 1997 και εξελέγη ‘Β Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου από το 2017, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εργάστηκε άοκνα για τη μετεξέλιξη του ΕΒΕΘ σε έναν σύγχρονο αναπτυξιακό φορέα, συμβάλλοντας στη χάραξη στρατηγικών που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Η συνεισφορά του στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης υπήρξε καταλυτική. Από τη θέση του Προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ως Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας επί σειρά ετών, δημιούργησε ισχυρές γέφυρες συνεργασίας, διευκολύνοντας τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και ανοίγοντας νέους δρόμους για τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η θητεία του στην προεδρία του Ολυμπιακού Μουσείου ανέδειξε την ικανότητά του να συνδέει την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα με τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.

Η δημιουργική του σκέψη και η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική κοινότητα, η οποία χάνει έναν πολύτιμο σύμβουλο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05.01.26 και ώρα 11.30 στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Για το Δ.Σ. και τη Δ.Ε. του ΕΒΕΘ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μασούτης».

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 02.01.26

Διεγράφησαν πάνω από 308 χιλιάδες φοιτητές από τα πανεπιστήμια – Πανηγυρισμοί από το υπ. Παιδείας

Παρά τις αντιδράσεις φοιτητών και άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε με πανηγυρικούς τόνους ότι διαγράφονται σε πρώτη φάση περισσότεροι από 308 χιλιάδες μη ενεργοί φοιτητές

Σύνταξη
Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
Τραγωδία 02.01.26

Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο λιμάνι του Βόλου

Το άψυχο σώμα αντελήφθη πολίτης που διερχόταν από την περιοχή στο λιμάνι του Βόλου και ενημέρωσε τις Αρχές - Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής

Σύνταξη
Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο
Το μήνυμά του 02.01.26

Σιάσος (ΕΚΠΑ): Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία – Ιστορικό βήμα το παράρτημα στην Κύπρο

Όπως αναφέρει ο κ. Σιάσος, το ΕΚΠΑ «παραμένει το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την επιτυχία του να αποδίδεται στη συλλογική προσπάθεια, το ήθος και την αφοσίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας»

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου
Ασύλληπτη τραγωδία 02.01.26

Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Υεμένη: Εχθροπραξίες μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών – Ο στόλος της Σαουδικής Αραβίας στην Αραβική Θάλασσα
Μυρίζει μπαρούτι 02.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών στην Υεμένη - Επτά νεκροί - Το Ριάντ στέλνει τον στόλο στην Αραβική Θάλασσα

Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
