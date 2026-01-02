Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Έφυγε από τη ζωή παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2025, ο επιχειρηματίας και επί 29 συναπτά έτη τη θέση του προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σαραντόπουλος.

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ ανελλιπώς από το 1997. Εξελέγη Β’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου από το 2017, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα. Ήταν επίσης επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας επί σειρά ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 11:30 στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, στην Πυλαία. Επικήδειος, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, θα εκφωνήσει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στα Παιδικά Χωριά SOS Φιλύρου.

Ψηφίσματα από φορείς

Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συνήλθε εκτάκτως, μόλις πληροφορήθηκε, με βαθιά θλίψη, τον θάνατο του, από την ίδρυσή του και επί 29 έτη, προέδρου του Χρήστου Σαραντόπουλου, ο οποίος διετέλεσε και επί 22 έτη Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

– Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

– Να παραστούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία και να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

– Να κατατεθεί εις μνήμην του στεφάνι και χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του.

– Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

«Ο Χρήστος Σαραντόπουλος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας, υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον θεσμό των Επιμελητηρίων και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση των ελληνο-ιταλικών σχέσεων και στην προαγωγή της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η μνήμη του, ως ανθρώπου με ιδιαίτερα ηγετικά προσόντα, ευγένεια, ακεραιότητα και όραμα, θα παραμείνει για πάντα ζωντανή», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το ψήφισμα του ΕΒΕΘ

«To Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετά τον Β΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, Χρήστο Σαραντόπουλο.

Τιμώντας τη μνήμη του μεταστάντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξήρε την προσωπικότητα και την μακρά και δημιουργική προσφορά του στην επιχειρηματική κοινότητα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος,

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Επιμελητηρίου μέχρι την ημέρα της κηδείας,

3. Να εκπροσωπηθεί η Διοίκηση και το υπαλληλικό προσωπικό του ΕΒΕΘ στη νεκρώσιμη ακολουθία,

4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του,

5. Να προσφερθεί δωρεά ύψους 3.000€ στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και

6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ ανελλιπώς από το 1997 και εξελέγη ‘Β Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου από το 2017, θέση την οποία κατείχε μέχρι σήμερα. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εργάστηκε άοκνα για τη μετεξέλιξη του ΕΒΕΘ σε έναν σύγχρονο αναπτυξιακό φορέα, συμβάλλοντας στη χάραξη στρατηγικών που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Η συνεισφορά του στην εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης υπήρξε καταλυτική. Από τη θέση του Προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ως Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας επί σειρά ετών, δημιούργησε ισχυρές γέφυρες συνεργασίας, διευκολύνοντας τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και ανοίγοντας νέους δρόμους για τον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η θητεία του στην προεδρία του Ολυμπιακού Μουσείου ανέδειξε την ικανότητά του να συνδέει την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα με τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.

Η δημιουργική του σκέψη και η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική κοινότητα, η οποία χάνει έναν πολύτιμο σύμβουλο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05.01.26 και ώρα 11.30 στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Για το Δ.Σ. και τη Δ.Ε. του ΕΒΕΘ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μασούτης».