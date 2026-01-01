Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Φέτος τα Χριστούγεννα συμπληρώνονται 70 χρόνια παρακολούθησης του Άγιου Βασίλη από τον αμερικανικό –και τον καναδικό στρατό. Έργο της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD) είναι μέσω ραντάρ να εντοπίζει το φορτωμένο με δώρα έλκηθρο με τους ταράνδους σε όλο τον κόσμο.

Κάθε Δεκέμβριο, εκατομμύρια οικογένειες σε όλο τον κόσμο ακολουθούν τον Άγιο Βασίλη καθώς κάνει το χριστουγεννιάτικο ταξίδι του σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η εορταστική παράδοση είναι δυνατή χάρη στο Santa Tracker της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας.

Ανώτερος αξιωματικός της NORAD δήλωσε: «Η NORAD παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη, αλλά μόνο ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τη διαδρομή του, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού και πότε θα φτάσει στο σπίτι σας».

Εδώ και 70 Χριστούγεννα, πιλότοι μαχητικών έχουν αναχαιτίσει τον Άγιο Βασίλη πολλές φορές. Πώς; Σηκώνοντας τα φτερά των αεροσκαφών σε χαιρετισμούς και συχνά τραβούν φωτογραφίες, είπε ο αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, η NORAD με κάμερες στο διάστημα καταγράφει σε βίντεο την πτήση του. Αυτά τα βίντεο εμφανίζονται στο διαδίκτυο ανά μία ώρα σχεδόν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μιλώντας με τους… ιχνηλάτες

Όλα ξεκίνησαν σαν αστείο πριν από 70 χρόνια, το 1955. Έκτοτε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Άγιου Βασίλη της NORAD, όλο στελεχωμένο από εθελοντές της υπηρεσίας, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, απαντούν σε χιλιάδες κλήσεις παιδιών, που θέλουν να μάθουν από τους ιχνηλάτες πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης. Είναι Χριστούγεννα και περιμένουν το δώρο τους.

Περισσότεροι από 1.000 Καναδοί και Αμερικανοί ένστολοι, πολίτες του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και ντόπιοι εργαζόμενοι στη Διαστημική Βάση Peterson στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, εργάζονται εθελοντικά. Από τα ξημερώματα της Παραμονής έως τα μεσάνυχτα.

Χριστούγεννα στον Βόρειο Πόλο

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η NORAD ενημέρωνε:

«Ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Βόρειο Πόλο όπου ζει με την κυρία Βασίλη και τα ξωτικά. Φτιάχνουν παιχνίδια και φροντίζουν τους ταράνδους όλο το χρόνο. Κάθε χρόνο, στις 24 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Βασίλης και οι τάρανδοί του εκτοξεύονται από τον Βόρειο Πόλο πολύ νωρίς το πρωί για το διάσημο ταξίδι τους σε όλο τον κόσμο».

Τη στιγμή που το έλκηθρο εκτοξεύεται, η NORAD αρχίζει να τον παρακολουθεί.

Τα παιδιά σε όλες τις ΗΠΑ μπορούν έτσι να ακολουθούν το ταξίδι του Άγιου Βασίλη. Αν δεν τηλεφωνήσουν, μπορούν να το κάνουν μέσω διαδικτύου. Και να παίξουν παιχνίδια καθώς παρακολουθούν βίντεο με την πρόοδό του μέσω της εφαρμογής «NORAD Tracks Santa» για κινητά τηλέφωνα.

Αν κι εσείς θέλετε αυτά τα Χριστούγεννα να παρακολουθήσετε τον Άγιο Βασίλη, υπάρχει το NORADSanta.org.

Στο Facebook και στο Χ υπάρχουν οι σελίδες @noradsanta. Και στο Instagramm, το @NoradTracksSanta_Official.

Το τηλεφωνικό κέντρο ανοίγει στις 6 π.μ. Ανατολική ώρα ΗΠΑ (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας) στις 24 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά μπορούν να καλέσουν στο 877-Hi-NORAD (877-446-6723) για να μάθουν την τοποθεσία του Άγιου Βασίλη ή να χρησιμοποιήσουν τον παραπάνω ιστότοπο, την εφαρμογή για κινητά ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά, προσοχή! Ο Άγιος Βασίλης έρχεται μόνο αν τα παιδιά κοιμούνται, οπότε φροντίστε να πάνε για ύπνο νωρίς, για να σταματήσει στο σπίτι σας και αυτά τα Χριστούγεννα.