Γιατί θα «βρέξει» επενδύσεις στο real estate το 2026

Η αισιοδοξία επιστρέφει σταδιακά στις διεθνείς αγορές ακινήτων, με το οικονομικό περιβάλλον και την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύονται στους βασικούς καταλύτες αλλαγής για το 2026. Αυτό επισημαίνει η Savills Research, στην ετήσια ανάλυσή της για τις δυνάμεις που θα καθορίσουν την παγκόσμια κτηματαγορά, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το θετικό κλίμα, επενδυτές και χρήστες ακινήτων θα χρειαστεί να κινηθούν σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Paul Tostevin, Director της Savills World Research, η οικονομική συγκυρία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για το 2026. Η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων, με πορεία προς τα λεγόμενα «ουδέτερα» επίπεδα, αναμένεται να στηρίξει τόσο τις επενδύσεις όσο και τη ζήτηση από μισθωτές.

Ωστόσο, το κόστος κεφαλαίου παραμένει υψηλότερο σε σχέση με την προ-2020 περίοδο, περιορίζοντας τη βιωσιμότητα νέων αναπτύξεων. Παρά τις πιέσεις αυτές, η Savills εκτιμά ότι η προσαρμογή των αγορών στο νέο περιβάλλον θα οδηγήσει σε ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, με τον παγκόσμιο όγκο συναλλαγών να ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια το 2026, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η τεχνολογία, και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη, αναδεικνύεται για πρώτη φορά στον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την αγορά ακινήτων. Η ταχεία υιοθέτηση της AI αναμένεται να αλλάξει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε γραφειακούς χώρους, να επιταχύνει την ανάπτυξη των data centers και να μετασχηματίσει τον κλάδο του PropTech, από την προγνωστική συντήρηση έως την αυτοματοποιημένη διαχείριση ακινήτων. Για τους επενδυτές, αυτό μεταφράζεται σε νέες ευκαιρίες στην ψηφιακή υποδομή και σε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων τους.

Παράλληλα, οι δημογραφικές εξελίξεις και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών παραμένουν κομβικές. Η Savills επισημαίνει ότι αγορές όπως η Ινδία, η Σαουδική Αραβία και το Βιετνάμ επωφελούνται από ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις, ενώ κόμβοι όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ενισχύονται από μεταναστευτικές ροές και εισροές πλούτου.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στρέφεται προς το λιανεμπόριο που συνοδεύεται με project εμπειριών, σύγχρονους και ποιοτικούς χώρους γραφείων και κατοικίες που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα ζωής, καθιστώντας την επιχειρησιακή τεχνογνωσία κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο επίκεντρο το περιβάλλον και η γεωπολιτική

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν έναν ακόμη καθοριστικό άξονα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας –όπως η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων από το 2026– αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ «αποδοτικών» και μη αποδοτικών ακινήτων.

Όπως τονίζει η Savills, οι επενδύσεις σε αναβαθμίσεις και ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή δεν αποτελούν πλέον επιλογή, αλλά προϋπόθεση για τη διατήρηση αξίας και ρευστότητας.

Τέλος, γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορικές εντάσεις και παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας ανεβάζουν τη σημασία της πολιτικής αβεβαιότητας. Οι εμπορικοί δασμοί, οι αναδιατάξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι παρεμβάσεις στα ενοίκια και τη φορολογία ακινήτων επηρεάζουν άμεσα τις επενδυτικές αποφάσεις.

Για τους θεσμικούς επενδυτές, η προβλεψιμότητα των κανόνων παραμένει κρίσιμη, καθώς, όπως επισημαίνει η Savills Research, η σαφής και σταθερή νομοθεσία μπορεί να ενισχύσει τις επενδύσεις, ενώ η ασάφεια λειτουργεί ανασταλτικά.

Τέλος, οι κοινωνικοί και εταιρικοί κανόνες διακυβέρνησης (ESG) αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν και το περιβάλλον παραμένει ο βασικός άξονας, τα κοινωνικά και διοικητικά κριτήρια αναμένεται να ενισχυθούν, με την κοινωνική αξία να αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως επένδυση που προστατεύει τη μακροπρόθεσμη αξία των ακινήτων.

Συνολικά, το 2026 διαγράφεται ως μια χρονιά ευκαιριών αλλά και αυξημένων απαιτήσεων για την παγκόσμια αγορά ακινήτων, όπου η οικονομία, η τεχνολογία και η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες θα καθορίσουν τους νικητές της επόμενης φάσης του κύκλου.





