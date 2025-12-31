«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα στα Social Media επιθυμεί να βάλει η Νέα Υόρκη. Η νέα νομοθεσία (S4505/A5346) που υπέγραψε η κυβερνήτης Kathy Hochul προβλέπει οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να φέρουν προειδοποιητικές ετικέτες, παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε εδώ και χρόνια στα πακέτα των τσιγάρων.

Η Νέα Υόρκη υποχρεώνει τα Social Media να έχουν προειδοποιητικές ετικέτες

Πρόκειται για μια ριζική παρέμβαση στους όρους χρήσης που δεν συνιστά απλά μια αλλαγή αλλά μια υποχρέωση που θα εμφανίζεται μπροστά στα μάτια των χρηστών και ειδικά των ανηλίκων.

«Προστασία των παιδιών»

«Η ασφάλεια των κατοίκων της Νέας Υόρκης αποτελεί την πρώτη μου προτεραιότητα από την ανάληψη των καθηκόντων μου και αυτό περιλαμβάνει την προστασία των παιδιών μας από τους πιθανούς κινδύνους των κοινωνικών μέσων που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση», δήλωσε η Hochul σε ανακοίνωσή της.

Μία από τις υποστηρίκτριες του νομοσχεδίου, η βουλευτής Nily Rozic, εξέφρασε παρόμοια άποψη: «Οι οικογένειες της Νέας Υόρκης δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια για τον αντίκτυπο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στη ψυχική υγεία. Με την απαίτηση προειδοποιητικών ετικετών βασισμένων ο νόμος αυτός θέτει την δημόσια υγεία σε πρώτη προτεραιότητα και μας παρέχει επιτέλους τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις».

Πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφώνονται

Εάν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραβιάσουν τους κανονισμούς όταν αυτοί τεθούν σε ισχύ, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας θα μπορεί να αναλάβει νομική δράση και να επιβάλει αστικές κυρώσεις έως και 5.000 δολάρια για κάθε παράβαση.

Μέσω αυτού του νόμου η Νέα Υόρκη ακολουθεί τα χνάρια άλλων πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Καλιφόρνια και η Μινεσότα, που έχουν θεσπίσει παρόμοιους νόμους.

Η ψυχική υγεία των παιδιών

Η επίδραση των Social Media στην ψυχική υγεία των παιδιών έχει γίνει ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα, και ορισμένες σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να μηνύουν εταιρείες.

Αυτό το μήνα, η Αυστραλία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και απαγόρευσε στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το YouTube, το TikTok, το Snapchat και το Reddit.

Οι εκπρόσωποι των TikTok, Snap, Meta και Alphabet δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τον νέο νόμο στη Νέα Υόρκη.