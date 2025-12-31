O Βραζιλιάνος θρύλος, Ρομπέρτο Κάρλος υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο!
Σε νοσοκομείο στο Σάο Πάουλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς υπέστη έμφραγμα!
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία. Ο 52χρονος με την τεράστια καριέρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και εθνική Βραζιλίας, ήταν στην πατρίδα του, μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Αξίζει να σημειωθεί πως μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει ωστόσο νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Τονίστηκε μάλιστα ότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.
Οι πρώτες πληροφορίες για τον Ρομπέρτο Κάρλος
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει τη ροή της εκπομπής για να μεταφέρει την είδηση.
Από εκεί και πέρα, ο Ρομπέρτο Κάρλος φέρεται να είχε έντονο πόνο και την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε άμεση επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα.
Όσον αφορά τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή από εκπροσώπους του πρώην ποδοσφαιριστή, αλλά αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.
Ο 52χρονος Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.
