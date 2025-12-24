Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Στη Βραζιλία το όνομα του Ραγιάν ακούγεται πλέον παντού και όχι άδικα. Ο 19χρονος φορ της Βάσκο ντα Γκάμα εξελίχθηκε μέσα στο 2025 σε έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ποδοσφαιριστές της χώρας, με την εκτόξευση της απόδοσής του να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον από την Ευρώπη και να προμηνύει μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου. Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε της χρονιάς, όταν ο Ραγιάν ξεχώρισε στην πορεία της Βάσκο μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Βραζιλίας απέναντι στην Κορίνθιανς, χάνοντας οριακά το τρόπαιο αλλά κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Κλαμπ πρώτης γραμμής, όπως η Μπάγερν, παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ πιο πρόσφατα η Ζενίτ έκανε συγκεκριμένη κίνηση καταθέτοντας πρόταση ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Η απάντηση της Βάσκο ήταν ξεκάθαρη: όχι.

Η διοίκηση θεωρεί ότι το ταλέντο του Ραγιάν αξίζει πολύ περισσότερα και θέτει τον πήχη κοντά στα 50 εκατομμύρια, βλέποντας στο πρόσωπό του τη μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγες ημέρες ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2028, ανεβάζοντας τη ρήτρα αποδέσμευσης στα 80 εκατομμύρια ευρώ, κίνηση που προς το παρόν έχει «φρενάρει» τους μνηστήρες.

Η Βάσκο ντα Γκάμα προετοιμάζεται έτσι για μια πώληση-σταθμό, που θα ξεπεράσει κατά πολύ τις προηγούμενες ακριβότερες μεταγραφές της, όπως εκείνη του Παουλίνιο στη Λεβερκούζεν με 18,5 εκατομμύρια ή του Αντρέι Σάντος στην Τσέλσι με 12,5. Ο Ραγιάν δείχνει ικανός να πολλαπλασιάσει αυτά τα ποσά, προσφέροντας στον σύλλογο οικονομική ανάσα και τη δυνατότητα να ανέβει επίπεδο τα επόμενα χρόνια, μετά την απώλεια ενός μεγάλου τίτλου και με το βλέμμα στραμμένο στο 2026.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την αίσθηση. Ο νεαρός φορ ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου με πέντε γκολ, ενώ στο πρωτάθλημα πέτυχε 14 τέρματα, έχοντας μπροστά του μόνο ονόματα όπως ο Βίτορ Ρόκε, ο Ντε Αρασκαέτα και ο Κάιο Ζόρζε. Στις αρχές της χρονιάς κατέκτησε και το πρωτάθλημα Νοτίου Αμερικής Κ20 με την εθνική Βραζιλίας, σκοράροντας δύο φορές και αποτελώντας βασικό γρανάζι μιας ομάδας που έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα.

Πέρα όμως από τα γκολ, αυτό που εντυπωσιάζει είναι η συνολική εξέλιξη του Ραγιάν. Μέσα σε λίγους μήνες βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση, έγινε πιο γρήγορος, πιο δυνατός, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Πλέον δεν μιλάμε απλώς για ένα υποσχόμενο ταλέντο, αλλά για έναν ολοκληρωμένο σκόρερ, έτοιμο να κάνει το άλμα σε υψηλότερο επίπεδο. Στη Βραζιλία γνωρίζουν ότι κρατούν στα χέρια τους ένα «διαμάντι» και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να το εξαργυρώσουν, γράφοντας ιστορία.