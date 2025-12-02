Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)

«Δεν θέλω η ομάδα να φοράει ροζ, μοιάζουν με αδερφές».

Το παραπάνω σχόλιο, ήταν η ατυχέστατη προσπάθεια του 73χρονου προπονητή της βραζιλιάνικης, Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα, να… αστειευτεί με τις φανέλες της νέας του ομάδας. Τουλάχιστον, «χιούμορ» ήταν στο δικό του μυαλό, καθότι στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα ακόμη ομοφοβικό σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε, ο πολύπειρος Βραζιλιάνος τεχνικός, εκμυστηρεύτηκε στους εκπροσώπους του Τύπου μια ιδιωτική συνομιλία που είχε με τον νυν αθλητικό διευθυντή της Ιντερνασιονάλ και παλαίμαχο Αργεντινό ποδοσφαιριστή, Αντρές Ντ’Αλεσάντρο, σχετικά με το χρώμα της φανέλας της ομάδας.

Γελώντα, ο Μπράγκα ανέφερε: «Δεν θέλω να βλέπω την ομάδα μου να αγωνίζεται με ροζ φανέλες, μοιάζει με ομάδα από αδερφές». Ο 73χρονος χρησιμοποίησε τη λέξη «viado», η οποία στα πορτογαλικά σημαίνει «ελάφι», αλλά στη Βραζιλία χρησιμοποιείται με ομοφοβικές προθέσεις.

Δείτε το περιστατικό

Abel Braga (73 años) asumió como DT de Inter de Porto Alegre, en reemplazo de Ramón Díaz, y declaró: “No quiero ver a mi equipo entrenando con la camiseta rosa. Parecemos un equipo de putos”. pic.twitter.com/rNRujOL8gy — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 30, 2025

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, στη Βραζιλία ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν αυτή η «ροζ φανέλα» στην οποία αναφέρθηκε ο Μπράγκα ήταν μια παλαιότερη εμφάνιση της Ιντερνασιονάλ ή μια «μπηχτή» προς την μεγάλη αντίπαλό της στο Πόρτο Αλέγκρε, την Γκρέμιο, η οποία τα τελευταία χρόνια φοράει μια ροζ φανέλα κάθε Οκτώβριο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον καρκίκο του μαστού.

Βεβαίως, ότι και αν… υπήρξε στο μυαλό του Μπράγκα, σίγουρα δεν έχει και καμία σημασία στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αποτέλεσμα της απαράδεκτης δήλωσής του. Κάτι που κατάλαβαν γρήγορα και ο ίδιος και η ομάδα του, κάνοντας… άτακτη υποχώρηση, με δημόσιες απολογίες. Παράλληλα, άμεση ήταν και η αντίδραση της Γκρέμιο, η οποία ανέφερε τα εξής μέσω των social media.

Η ανάρτηση της Γκρέμιο

ORGULHO! 🏳️‍🌈💙🖤🤍 Temos orgulho de todos os nossos torcedores, sejam eles azuis, brancos, pretos, rosas ou de qualquer outra cor. O Grêmio é lugar de paixão, onde todos podem ser quem quiserem ser, lugar em que o mais importante é a voz do alento. O Grêmio é o #ClubeDeTodos e… pic.twitter.com/hN7VpXTymd — Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025

«Είμαστε περήφανοι για όλους τους οπαδούς μας, είτε είναι μπλε, λευκοί, μαύροι, ροζ ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος. Η Γκρέμιο είναι ένας τόπος όπου ο καθένας μπορεί να είναι όποιος θέλει, ένας τόπος όπου το πιο σημαντικό είναι η φωνή της ενθάρρυνσης. Η Γκρέμιο είναι ο σύλλογος όλων και είμαστε ενάντια σε κάθε είδους διάκριση».

Manhã de trabalhos táticos no CT. Equipe ajusta todos os detalhes para o duelo de quarta 🎯💪🏽 pic.twitter.com/rnLdGUY1NN — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 1, 2025

Ο δε Μπράγκα, με μια ανάρτηση στο Ιnstagram, ζήτησε συγνώμη και παραδέχθηκε ότι δεν έκανε «μια καλή δήλωση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κάτι είναι και αυτό…

«Πρώτα απ’ όλα αναγνωρίζω ότι δεν έκανα μια καλή δήλωση για το ροζ χρώμα στην συνέντευξή μου. Πριν αυτό εξαπλωθεί, ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν τα φύλα, αυτό που καθορίζει είναι ο χαρακτήρας. Η Ίντερνασιονάλ χρειάζεται ειρήνη και πολλή δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος.