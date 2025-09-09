Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν: Ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο ως το τέλος του 2026 (vids)

Παίκτης της Γκρέμιο ως το τέλος του 2026 είναι κι επίσημα ο Γουίλιαν που στα 37 του επέστρεψε στη Βραζιλία.

Ο έμπειρος άσος, που για ένα εξάμηνο αγωνίστηκε πέρσι στον Ολυμπιακό, πέρασε τα ιατρικά και υπέγραψε στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε.

NOVO CAMISA 8⃣8⃣ TRICOLOR! 🎙🇪🇪 Tá rolando a primeira entrevista coletiva do Willian como jogador do Imortal! 📺 𝐀𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐡𝐞 𝐚𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐚 𝐆𝐫ê𝐦𝐢𝐨𝐓𝐕: https://t.co/SLXdPzEwFw pic.twitter.com/glqx6Wz5ID — Grêmio FBPA (@Gremio) September 9, 2025

Μετά από μία σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη με τις φανέλες των Τσέλσι, Άρσεναλ, Σαχτάρ και Φούλαμ μεταξύ άλλων, ο Γουίλιαν επέστρεψε στη Βραζιλία όπου πιθανότατα θα κρεμάσει και τα παπούτσια του.

Μάλιστα μπήκε κατευθείαν στις προπονήσεις χωρίς να χάσει χρόνο ώστε να φτάσει στο επίπεδο φυσικής κατάστασης που απαιτείται και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.