Ο Γουίλιαν επιστρέφει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Γκρέμιο
Επιστροφή στην πατρίδα για τον Γουίλιαν, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ο Γουίλιαν έμεινε ελεύθερος από τη Φούλαμ στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή στην πατρίδα του.
Όπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε ανάρτησή του στα social media, ο Βραζιλιάνος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αναμένεται να φτάσει άμεσα στη χώρα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα της Γκρέμιο.
Η σχετική ανάρτηση:
🚨🔵⚫️ Willian will travel today to Brazil in order to undergo medical and sign in as new Gremio player!
Deal done with former Fulham winger. 🇧🇷 pic.twitter.com/VJl9zz3XAA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025
Ο Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει παράλληλα πως ο Γουίλιαν θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη νέα του ομάδα.
Ο Γουίλιαν επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το πέρασμά του από Κορίνθιανς, Σαχτάρ, Ανζί, Τσέλσι, Άρσεναλ, Φούλαμ και Ολυμπιακό, έχοντας 787 ματς καριέρας, με 115 γκολ και 151 ασίστ.
