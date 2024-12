Αποχαιρέτησε τον Γουίλιαν ο Ολυμπιακός: «Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά» (pic)

Ο Γουίλιαν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες το απόγευμα της Δευτέρας (30/12) να ανακοινώνουν την αποχώρηση του Βραζιλιάνου άσου από το μεγάλο λιμάνι και να του εύχονται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα, πρόκειται για ένα φιλικό διαζύγιο που τους αφήσει όλους ικανοποιημένους, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ στην ανάρτησή της να τονίζει ότι ο έμπειρος άσος θα «έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραια. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪🙏🏻… pic.twitter.com/1JtjYs6QTd

