Η Βραζιλία υιοθετεί οικονομικό fair play

Η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο κανόνων «οικονομικού fair play», με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των επαγγελματικών συλλόγων της χώρας.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά από το 2026 και βασίζεται σε μοντέλα που ήδη λειτουργούν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, όπως η αγγλική Premier League, η Ligue 1 και η LaLiga. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι σύλλογοι της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να περιορίσουν τις συνολικές δαπάνες για το αγωνιστικό τους δυναμικό –μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, δικαιώματα εικόνας και αποσβέσεις μεταγραφών– στο 70% του συνόλου των εσόδων τους, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από μεταγραφές και πιθανών εξωτερικών οικονομικών ενισχύσεων.

Η CBF εξηγεί ότι πρόκειται για μια αναγκαία προσαρμογή που θα αποτρέψει την υπερβολική εξάρτηση από χρέος και θα ενθαρρύνει πιο βιώσιμη διαχείριση.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει μια περίοδο προσαρμογής το 2026 και το 2027, κατά την οποία οι παραβάσεις θα επιφέρουν μόνο προειδοποιήσεις. Από το 2028, ωστόσο, η ομοσπονδία θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε διοικήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι ο αυστηρός έλεγχος του βραχυπρόθεσμου χρέους: η καθαρή δανειακή έκθεση θα πρέπει να παραμένει κάτω από το 45% των σχετικών εσόδων από το 2030 και μετά.

Παράλληλα, οι σύλλογοι θα πρέπει να εμφανίζουν λειτουργικό πλεόνασμα στο τριετές ισοζύγιό τους, με ανώτατο επιτρεπόμενο έλλειμμα τα 30 εκατομμύρια Ρεάλ –περίπου 5,6 εκατομμύρια δολάρια– ή το 2,5% των εσόδων για τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Πρόκειται για ένα σημαντικά πιο συνεκτικό πλαίσιο από όσα γνώριζε μέχρι σήμερα το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Για την εφαρμογή και εποπτεία των κανόνων, η CBF θα δημιουργήσει την Εθνική Υπηρεσία Ρύθμισης και Βιωσιμότητας του Ποδοσφαίρου (Anresf), έναν αυτόνομο εποπτικό φορέα με επτά διευθυντές και αρμοδιότητα ελέγχου, αξιολόγησης και επιβολής ποινών. Η Anresf θα παρακολουθεί τα οικονομικά των συλλόγων τρεις φορές τον χρόνο –τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο– και θα διαχειρίζεται ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής συμβολαίων και μεταγραφών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να περιορίζονται καθυστερήσεις και αδιαφάνεια.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα, παρακράτηση εσόδων, περιορισμό εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών, αφαίρεση βαθμών και, σε ακραίες περιπτώσεις, υποβιβασμό. Παράλληλα, οι ποινές θα μπορούν να αφορούν και τα ίδια τα διοικητικά στελέχη, τα οποία ενδέχεται να τιμωρηθούν με αναστολή ή ακόμη και με αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο.

Όπως υπογραμμίζει η CBF, ο κεντρικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι απλός: οι βραζιλιάνικοι σύλλογοι πρέπει να ξοδεύουν μόνο όσα παράγουν. Με αυτό τον τρόπο η ομοσπονδία φιλοδοξεί να προστατεύσει τους μισθούς των παικτών, τη σταθερότητα των συμβολαίων και τη γενικότερη υγεία του ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος της χώρας, περιορίζοντας το χρόνιο πρόβλημα του υπερβολικού χρέους. Πρόκειται για μια αλλαγή που αναμένεται να μεταμορφώσει το οικονομικό τοπίο του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία, με στόχο μια πιο διαφανή, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.