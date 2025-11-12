Σοκ στη Βραζιλία: Ο Όσκαρ κατέρρευσε και διαγνώστηκε με καρδιακά προβλήματα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Όσκαρ, όταν κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο γυμναστήριο, κατέρρευσε.

Συγκεκριμένα, o 34χρονος Βραζιλιάνος μέσος, έκανε ποδήλατο κατά την διάρκεια προπόνησης της Σάο Πάολο, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από το όργανο. Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο πρώην άσος της Τσέλσι και της Εθνικής Βραζιλίας, έμεινε αναίσθητος για ένα δίλεπτο και αμέσως χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο για εξετάσεις.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill. He remains under observation, with tests revealing a heart condition. While no official decision has been made, the issue could force Oscar to… pic.twitter.com/tQGHUVsA7V — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2025

Υπό «απειλή» η καριέρα του Όσκαρ

Όταν πια αυτές ολοκληρώθηκαν και ενώ η κατάσταση της υγείας του είχε σταθεροποιηθεί, ο Όσκαρ διαγνώστηκε -ξανά- με πρόβλημα στην καρδιά. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως η ιστορία με το θέμα της υγείας του χρονολογείται πίσω στον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά η φήμη ότι ενδέχεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο για ιατρικούς λόγους.

Επιστροφή στο σήμερα, ο 34χρονος είχε μόλις επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από έναν τραυματισμό στην πλάτη, όμως τώρα η καριέρα του απειλείται σοβαρά με οριστικό τέλος, μετά το τελευταίο περιστατικό. Όπως ενημέρωσε η ομάδα του, ο Όσκαρ θα παραμείνει στο νοσοκομείο και τις επόμενες μέρες προκειμένου να παρακολουθηθεί η κατάστασή του.

Η ενημέρωση της Σάο Πάολο

«Κατά τη διάρκεια εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης (11), στο SuperCT, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προ-αγωνιστική περίοδο του 2026, ο αθλητής Όσκαρ παρουσίασε ένα ιατρικό επεισόδιο με καρδιολογικές αλλοιώσεις. Έλαβε άμεσα φροντίδα από τους επαγγελματίες του συλλόγου και την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Einstein Hospital Israelita, που βρισκόταν στον χώρο.

Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του παίκτη, νέες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μόλις υπάρξει ενημέρωση από την ιατρική ομάδα, σε συνεννόηση με τον Όσκαρ».