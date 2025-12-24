Φλαμένγκο: Ρεκόρ στην ιστορία της Βραζιλίας στα έσοδα με 322 εκατομμύρια ευρώ στο 2025!
H Φλαμένγκο έβαλε στα ταμεία της μέσα στο έτος 2025 το ασύλληπτο ποσό των 322 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για τη Βραζιλία.
Ως μία από τις καλύτερες χρονιές της ιστορίας της θα είναι για τη Φλαμένγκο το 2025. Κι αυτό καθώς η ομάδα της Βραζιλίας κατέκτησε τέσσερις τίτλους! Συγκεκριμένα το πρωτάθλημα Βραζιλίας, το εγχώριο Super Cup, το τοπικό πρωτάθλημα Καριόκα αλλά και το Copa Libertadores.
Αυτές οι επιτυχίες έφεραν τεράστια έσοδα στην ομάδα και όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ είναι τα περισσότερα για έναν σύλλογο της χώρας μέσα σεμία σεζόν.
Συγκεκριμένα, στις 30 Δεκεμβρίου η διοίκηση θα παρουσιάσει επισήμως τα ποσά, που σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ανέρχονται σε 2,1 δισεκατομμύρια ρεάλ, την ώρα που οι προβλέψεις στην αρχή της χρονιάς ήταν 1,3 δισ. Αν υπολογίσουμε τα έσοδα της Φλαμένγκο σε ευρώ, τότε μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των… 322 εκατομμυρίων!
Ένα τέτοιο ποσό παραπέμπει σε έσοδα μεγάλων ομάδων από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Οσο για το πώς εξηγούνται τόσα έσοδα, η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων, η παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και Διηπειρωτικό Κύπελλο (ήττα από την Παρί με 2-1), οι μεταγραφικές πωλήσεις (περίπου 80 εκατ. ευρώ) αλλά και μια νέα χορηγική συμφωνία με στοιχηματική εταιρεία, γέμισαν τα ταμεία της «Φλα» που έκανε ρεκόρ εσόδων για ομάδα της Βραζιλίας.
O Flamengo em 2025 teve uma receita de.. atenção:
2.1 BILHÕES DE REAIS! 🤯
É o primeiro clube na HISTÓRIA do Futebol Brasileiro a ultrapassar a marca dos 2 bilhões. pic.twitter.com/iV9iIROnTp
— DataFut (@DataFutebol) December 23, 2025
