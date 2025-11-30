Στιγμές έκστασης ζουν οι οπαδοί της Φλαμένγκο μετά τη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Παλμέιρας στον τελικό του Copa Lipertadores που τους χάρισε το βαρύτιμο τρόπαιο. Λίγες ώρες μετά οι κεντρικοί δρόμοι του Ρίο ντε Τζανέιρο έχουν «πλημμυρίσει» από κόσμο που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Φελίπε Λουίς και τους παίκτες του προκειμένου να τους αποθεώσει.

Αυτή είναι η 4η κατάκτηση του λατινοαμερικου «Champions League», ενώ το σχετικό ρεκόρ, κατέχει η Ιντεπεντιέντε από την Αργεντινή με επτά τίτλους.

Το συγκεντρωμένο πλήθος προσεγγίζει ήδη τις 300.000 άτομα σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ τα οποία υποστηρίζουν ότι ο αριθμός μπορεί να αγγίξει ακόμη και τις μισό εκατομμύριο! το σημείο όπου θα παρελάσει η αποστολή της Φλαμένγκο!

Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες από την πανηγυρική παρέλαση της Φλαμένγκο

⚠ Cerca de 220 mil pessoas já estão no Centro do Rio de Janeiro para receber o Flamengo e comemorar o tetra da Libertadores. A expectativa é de um público total de cerca de 500 mil torcedores rubro-negros. 🗞 | 🎥 @sportv @geglobo pic.twitter.com/tYcF81WWbo — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 30, 2025

Tudo pronto para a festa da torcida do Flamengo no Centro do Rio! Os jogadores devem desembarcar às 10h05 no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, e seguir para a Rua Primeiro de Março. #futebol #flamengo #libertadores #ge pic.twitter.com/vYbHzNgfuF — ge (@geglobo) November 30, 2025

Os últimos 4 títulos da Libertadores são de clubes do Rio de Janeiro: 🏆 2022: Flamengo

🏆 2023: Fluminense

🏆 2024: Botafogo

🏆 2025: Flamengo 📸 Divulgação/Conmebol pic.twitter.com/CJXnpodvkV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 30, 2025

Prefeitura do Rio de Janeiro espera um público de meio milhão de pessoas na festa do Flamengo, hoje, após o tetra da Libertadores. O trajeto do desfile terá 850 metros e será feito na Rua Primeiro de Março, em frente à Rua Buenos Aires. O trio elétrico vai desfilar até a Avenida… pic.twitter.com/HZDDL3Xd18 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 30, 2025

10h20 e a torcida do Flamengo já faz a festa no Rio de Janeiro. 🎥 @geglobo | @tdellima pic.twitter.com/7DicPKlcD7 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 30, 2025

A festa em uma das favelas do Rio de Janeiro após o título do Flamengo na Libertadores. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/QcbqUJMUuT — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 30, 2025