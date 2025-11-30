Η Φλαμένγκο σήκωσε το Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στην Παλμέιρας (vid, pic)

Η Φλαμένγκο κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της στο Κόπα Λιμπερταδόρες, νικώντας την Παλμέιρας με 1-0 σε ακόμη έναν «βραζιλιάνικο» τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Νότια Αμερική, που διεξήχθη στη Λίμα του Περού.

Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο είναι η πρώτη από την χώρα της, που κατακτά το λατινοαμερικανικό «Champions League» τέσσερις φορές, ενώ το σχετικό ρεκόρ, κατέχει η Ιντεπεντιέντε από την Αργεντινή με επτά τίτλους.

Ο τελικός κρίθηκε από μία κεφαλιά από κόρνερ, που πέτυχε στο 67ο λεπτό ο κεντρικός αμυντικός Ντανίλο, μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές. «Δουλέψαμε πολύ στις στημένες φάσεις. Ήξερα ότι θα είχαμε μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύθηκα», είπε ο ήρωας της βραδιάς.

Το γκολ του Ντανίλο στο Παλμέιρας – Φλαμέμνγκο

«Οι οπαδοί μας το άξιζαν, το αξίζαμε», πρόσθεσε ο Τζορτζιάν Ντε Αρασκαέτα, ο οποίος έδωσε την καθοριστική ασίστ και ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Αυτός ήταν ο πέμπτος τελικός στις τελευταίες έξι σεζόν που συμμετείχαν δύο βραζιλιάνικες ομάδες.

Για την Φλαμένγκο, ήταν μια ευκαιρία για… εκδίκηση μετά την ήττα της με 2-1 στον τελικό του 2021 από την Παλμέιρας.

Από εκεί και πέρα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα η Παλμέιρας πίεσε, έψαξε την ισοφάριση και στο 89ο λεπτό η ομάδα του Σάο Πάολο έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν ο Βίτορ Ρόκε έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από κοντινή απόσταση.

Αυτός ο τέταρτος τίτλος του Κόπα Λιμπερταδόρες, μετά το 1981, το 2019 και το 2022, έδωσε στην Φλαμένγκο την πρόκριση για το Διηπειρωτικό Κύπελλο τον Δεκέμβριο, το Recopa Sudamericana του 2026 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029.