Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Την ώρα που η εθνική Αργεντινής απολαμβάνει παγκόσμια αναγνώριση και αγωνιστική αίγλη, το παρασκήνιο γύρω από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας (AFA) σκοτεινιάζει επικίνδυνα. Μια εκτενής δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ηγεσία της AFA εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό με πολιτικές, δικαστικές και ηθικές προεκτάσεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια αμερικανική εταιρεία, στην οποία η AFA είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να συγκεντρώνει τα διεθνή της έσοδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών, η συγκεκριμένη εταιρεία διαχειρίστηκε ποσά που ξεπερνούν τα 260 εκατομμύρια δολάρια, κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 42 εκατομμύρια από αυτά κατέληξαν σε τέσσερις εταιρείες με έδρα τη Φλόριντα, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε προσωπικό ούτε δηλωμένη εμπορική δραστηριότητα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι σχεδόν 110 εκατομμύρια δολάρια φέρονται να μεταφέρθηκαν σε χρηματιστηριακό διαμεσολαβητή με έδρα την Ουρουγουάη, μέσω δομής που συνδέεται με τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Παράλληλα, δεκάδες εκατομμύρια φαίνεται να δαπανήθηκαν για πολυτελείς μετακινήσεις και διαμονές ανά τον κόσμο, όπως ιδιωτικά αεροσκάφη, γιοτ και θερινές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

Αν και το όνομα του προέδρου της AFA, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, καθώς και του ισχυρού γενικού γραμματέα Πάμπλο Τοβιγκίνο δεν εμφανίζονται ευθέως ως δικαιούχοι στα επίσημα έγγραφα, τα έξοδα συμπίπτουν χρονικά και γεωγραφικά με επίσημες αποστολές και δραστηριότητες της ηγεσίας του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στους παραλήπτες χρημάτων εμφανίζεται η σύζυγος του Τοβιγκίνο, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η εταιρεία που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα αντλούσε έσοδα από τρεις βασικές πηγές: τους χορηγούς της εθνικής ομάδας, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τους φιλικούς αγώνες της Αργεντινής στο εξωτερικό. Μεταξύ των μεγαλύτερων συνεργατών συγκαταλέγονται διεθνή brands αθλητικού εξοπλισμού, εταιρείες που εκμεταλλεύονται ψηφιακές πλατφόρμες μετάδοσης αγώνων, καθώς και χορηγοί διεθνών φιλικών αναμετρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία αυτή φέρεται να παρακρατούσε έως και το 30% των εμπορικών εσόδων της AFA στο εξωτερικό, ενώ λάμβανε επιπλέον προμήθεια 10% για δαπάνες που χαρακτηρίζονταν ως «λογιστική και οργανωτική υποστήριξη» — συμβάσεις στις οποίες εμφανίζονται οι υπογραφές των κορυφαίων στελεχών της Ομοσπονδίας.

Οι δικαστικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας τέθηκε υπό έλεγχο όταν επιχείρησε να ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ εις βάρος του εκδόθηκε εντολή κατάσχεσης ηλεκτρονικών συσκευών. Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και σε ακίνητα-σύμβολα χλιδής. Μία πολυτελής έπαυλη στην περιοχή Πιλάρ, αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να συνδέεται με πρόσωπα της ηγεσίας της AFA, παρότι είναι δηλωμένη στο όνομα ατόμων χωρίς εμφανή οικονομική επιφάνεια.

Σε πρόσφατες εφόδους των αρχών, οι αποκαλύψεις κορυφώθηκαν με την κατάσχεση δεκάδων πολυτελών οχημάτων και μοτοσικλετών από ιδιωτική ιδιοκτησία που αποδίδεται σε κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδίας. Ανάμεσά τους, σπάνια και πανάκριβα μοντέλα, εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Το σκάνδαλο απειλεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν, η υπόθεση θέτει σοβαρά ερωτήματα για το πώς διαχειρίζεται ένας εθνικός αθλητικός οργανισμός τα έσοδα που παράγει η επιτυχία στο γήπεδο.

Σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν θρησκεία, η πιθανότητα η κορυφή της πυραμίδας να έχει χτιστεί πάνω σε σκιές και αδιαφάνεια απειλεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη φιλάθλων και θεσμών.

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

