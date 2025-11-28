Σκάνδαλο στην Αργεντινή με το ανάποδο «pasillo» (vid)

Σε ένα από τα πιο συζητημένα επεισόδια του αργεντίνικου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (AFA) ανακοίνωσε βαριές ποινές εις βάρος της Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα, μετά το περιβόητο «pasillo» που πραγματοποιήθηκε… με την πλάτη. Το επεισόδιο συνέβη πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ροσάριο Σεντράλ, στο πλαίσιο των πλέι οφ του Τορνέο Κλαουσούρα 2025, όταν οι παίκτες της Εστουδιάντες, υπό την προεδρία του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, αποφάσισαν να παραταχθούν τιμητικά – όπως επιβάλλει η παράδοση – αλλά γυρισμένοι ανάποδα, αρνούμενοι ουσιαστικά να αποδώσουν τιμή στην ομάδα που είχε ανακηρυχθεί η καλύτερη της χρονιάς.

Η κίνηση θεωρήθηκε ως «συλλογική πράξη περιφρόνησης», με την AFA να παρεμβαίνει άμεσα. Σε επίσημο πειθαρχικό έγγραφο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ανακοινώθηκαν σοβαρές κυρώσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το Τορνέο Απερτούρα 2026, ώστε να μην αλλοιωθεί η τρέχουσα διοργάνωση.

Το βίντεο από τη γυρισμένη πλάτη των παικτών της Εστουδιάντες στην Αργεντινή

Estudiantes were forced by the AFA to give Rosario Central a guard of honor after this tweet, and they gave one today by TURNING THEIR BACK AGAINST the ‘champions’. Unprecedented scenes!pic.twitter.com/y83JGJ0eMJ https://t.co/uMrcrSsM1m — toto 🇦🇷 (@totoscrib) November 23, 2025

Πρωταγωνιστής των ποινών είναι ο πρόεδρος της Εστουδιάντες, Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο οποίος τιμωρείται με έξι μήνες αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο, βάσει του άρθρου 12 του Πειθαρχικού Κώδικα. Παράλληλα, περισσότεροι από δέκα ποδοσφαιριστές της ομάδας δέχονται ποινή δύο αγωνιστικών για τη συμμετοχή τους στο «pasillo» από την… ανάποδη: Μουσλέρα Μικόλ Νέστορ Φερνάντο, Γκόμες Ρομάν Αγκουστίν, Νούνιες Σαντιάγο Μισαέλ, Παλάσιος Τιάγκο Ασαέλ, Φαρίας Φακούντο Ερνάν, Γκονσάλες Πίρες Λεάντρο Μαρτίν, Αρζαμέντια Σαντιάγο Ντάνιελ, Σέτρε Άνγκουλο Εντουίν Στίβεν, Πιόβι Λούκας Εζεκιέλ, Μεδίνα Κριστιάν Νικολάς και Αμονδαραΐν Μικέλ Χεσούς.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον αρχηγό της ομάδας, Σαντιάγο Μισαέλ Νούνιες (που ήδη τιμωρείται για το περιστατικό), ο οποίος λαμβάνει επιπλέον ποινή: τρίμηνη απαγόρευση να φέρει το περιβραχιόνιο αρχηγού σε οποιοδήποτε επίσημο παιχνίδι του συλλόγου.

Οι κυρώσεις δεν περιορίζονται στους ανθρώπους· η Εστουδιάντες τιμωρείται και οικονομικά για «αντιαθλητική συμπεριφορά», «παραβίαση των αρχών του fair play» και «αλλοίωση του νοήματος του pasillo», καθώς η ομάδα με την επιλογή της να σταθεί γυρισμένη πλάτη θεωρήθηκε πως υπονόμευσε την παράδοση και προσέβαλε δημόσια τη Ροσάριο Σεντράλ και, κατ’ επέκταση, τον Άνχελ Ντι Μαρία, που είχε συνδεθεί συμβολικά με αυτή τη διάκριση.

Το περιστατικό έχει διχάσει την ποδοσφαιρική Αργεντινή. Άλλοι το βλέπουν ως μια επιθετική, αλλά θεμιτή έκφραση διαμαρτυρίας, άλλοι ως απρέπεια που προσβάλλει τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα σεβασμού του αθλήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις σκανδάλου, με την Εστουδιάντες να καλείται πλέον να πορευτεί προς το 2026 με ένα βαρύ πειθαρχικό φορτίο και ένα πλήρως αποδομημένο αγωνιστικό και διοικητικό επιτελείο.