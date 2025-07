Η επιστροφή στις «ρίζες» και το κλάμα του Ντι Μαρία

Η επιστροφή του Άνχελ Ντι Μαρία στην πατρίδα του και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, την Ροζάριο Σεντράλ, είναι γεγονός έστω και μ’ ένα χρόνο καθυστέρηση.

Η αργεντίνικη ομάδα παρουσίασε τον διεθνή άσο σε συνέντευξη Τύπου και ο Ντι Μαρία δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του για το μεγάλο come back.

Ο Ντι Μαρία ξεκίνησε την καριέρα του στην Ροζάριο το 2005 και τα όσα ακολούθησαν φάνταζαν ονειρικό ταξίδι για τον παίκτη, καθώς φόρεσε την φανέλα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Μπενφίκα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στόχος όμως του Ντι Μαρία ήταν να γυρίσει στην πατρίδα του και να κλείσει την καριέρα του στην Ροζάριο Σεντράλ και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο διεθνής ακραίος επιθετικός θα είχε γυρίσει από πέρυσι στην ομάδα που τον ανέδειξε, αλλά οι απειλές που είχε δεχθεί η αδερφή του σε περίπτωση που ο Ντι Μαρία επέστρεφε στην Ροζάριο, ανέβαλαν την μεταγραφή.

Angel Di Maria could not hold back the tears as he rejoined his boyhood clubhttps://t.co/FZuiRxD5xt pic.twitter.com/Mau7MEFFOV

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 8, 2025