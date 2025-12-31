Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Από ρεκόρ σε ρεκόρ «πετάει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο στα 39του με τη φανέλα της Αλ Νασρ και παράλληλα έχει πολύ ψηλά τον πήχη, για αυτό και κάθε τόσο τα ΜΜΕ αναφέρονται στα επιτεύγματά του. Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Αχντούντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε δύο γκολ και έφτασε τα 956 στην καριέρα του, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Πλέον, ο Ρονάλντο έχει βάλει στόχο τα 1.000 γκολ.

Όμως, στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Αχντούντ ο Κριστιάνο έκανε ένα ρεκόρ! Ο Πορτογάλος σταρ έγινε ο παίκτης που έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον τους 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για ρεκόρ επιβεβαιώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Άρα, δεν χωρά αμφιβολία καθώς θεωρείται ευρέως η πιο αξιόπιστη αρχή για ιστορικά και στατιστικά δεδομένα του ποδοσφαίρου.

Οσον αφορά στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες επίσημες συμμετοχές ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι τρίτος. Πριν προχωρήσουμε σε λεπτομερή αναφορά να τονίσουμε ότι τον… πρώτο λόγο στις περισσότερες συμμετοχές έχουν οι τερματοφύλακες καθώς οι καλοί παίζουν για πολλά χρόνια και με λιγότερους τραυματισμούς.

Στην κορυφή βρίσκεται ο εν ενεργεία Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Φάμπιο με 1.407 αγώνες, ακολουθούμενος από τον θρυλικό Άγγλο γκολκίπερ Πίτερ Σίλτον με 1.390. Την ελίτ πεντάδα συμπληρώνουν ο Πολ Μπάστοκ (1.286 αγώνες) και το βραζιλιάνικο είδωλο Ροζέριο Σένι (1.265), υπογραμμίζοντας πόσο σπάνιο είναι για έναν παίκτη γηπέδου να φτάσει σε τέτοια νούμερα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώτος της λίστας είναι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Φάμπιο Ντέιβσον Λόπες Μασεϊέλ. Είναι 45 ετών και αγωνίζεται στη Φλουμινένσε. Δύσκολο να φτάσει ο Ρονάλντο στο ρεκόρ του παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο αριθμός των επίσημων συμμετοχών του Ρονάλντο (σ.σ. δεν περιλαμβάνονται φιλικά ματς) προκύπτει από τη μακροχρόνια παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο. Αναλυτικά:

-Σύλλογοι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 31

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 346

Ρεάλ Μαδρίτης: 438

Γιουβέντους: 134

Αλ Νασρ: 125 (μέχρι τον αγώνα-ορόσημο)

Σύνολο συλλόγων: 1.074 αγώνες

-Εθνική Πορτογαλίας (Ανδρών): 226 αγώνες