Το απόλυτο γιορτινό glam: Kοσμήματα που μεταμορφώνουν κάθε outfit
Το απόλυτο γιορτινό glam: Kοσμήματα που μεταμορφώνουν κάθε outfit

Τα κοσμήματα για λάμψη, κομψότητα και festive διάθεση σε κάθε σου εμφάνιση.

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να πειραματιστείς και να προσθέσεις λίγη έξτρα λάμψη στα look σου ή και να την χαρίσεις σε όσους αγαπάς. Τα σωστά κοσμήματα μπορούν να απογειώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit, να του δώσουν ένταση, χαρακτήρα και πιο festive vibe.

Από εντυπωσιακά σκουλαρίκια μέχρι διακριτικά βραχιόλια και statement κολιέ, βρήκαμε τα πιο λαμπερά κομμάτια – σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή – που θα κάνουν κάθε εμφάνιση… unforgettable, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε κοσμήματα! Θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση, χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

 Sparkly σκουλαρίκια που τραβούν τα βλέμματα

Τα σκουλαρίκια είναι ο πιο άμεσος τρόπος να δώσεις glam σε μια εμφάνιση. Είτε προτιμάς minimal λάμψη είτε πιο εντυπωσιακές γραμμές, αυτά τα κομμάτια κάνουν τη διαφορά.

Κομψά, διαχρονικά και ιδανικά για καθημερινό αλλά και βραδινό glam, τα επιχρυσωμένα σκουλαρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι Silverline ταιριάζουν με όλα ενώ τα επιχρυσωμένα σκουλαρίκια με ζιργκόν της ίδιας εταιρείας χαρίζουν λάμψη χωρίς περιττές υπερβολές – αποτελώντας ένα δώρο που σίγουρα δεν θα μείνει στο κουτί.

Μία εξίσου καλή επιλογή είναι τα σκουλαρίκια κρίκοι με πέτρες. Γιορτινοί, μοντέρνοι και άκρως σαγηνευτικοί ταιριάζουν σε κάθε πρόσωπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του.

Λαμπερά κολιέ που δίνουν χαρακτήρα

Το κολιέ είναι απαραίτητο αξεσουάρ για τις γιορτινές εμφανίσεις και τις πιο επίσημες περιστάσεις. Μπορεί να μεταμορφώσει κάθε σύνολο και να γίνει το επίκεντρο της εμφάνισης.

Αν προτιμάς κάτι κομψό και με μια πινελιά χρώματος που θα κάνει τη διαφορά, τότε ένα κολιέ με γαλάζια πέτρα και κοπή τύπου δάκρυ θα αναβαθμίσει κάθε monochromatic look. Για πιο elevated looks το διπλό κολιέ της Silverstone με καρδιές και ζιργκόν είναι το ιδανικό, καθώς προσφέρει δύο επίπεδα λάμψης σε ένα κόσμημα, που το καθιστούν must-have κόσμημα για layering.

Βραχιόλια που ολοκληρώνουν το glam

Το βραχιόλι είναι η λεπτομέρεια που κάνει το σύνολο να δείχνει προσεγμένο και ολοκληρωμένο. Εντυπωσιακό αλλά και minimal, το Pierre Cardin βραχιόλι σε ασημί, ροζ χρυσό και κίτρινο χρυσό χρωματισμούς είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε κάθε στυλ και μπορεί να φορεθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα βραχιόλια.

Συμβολικό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό, η επιχρυσωμένη χειροπέδα Infinity με σύμβολο απείρου της Swarovski αποτελεί ένα ρομαντικό και προσωπικό δώρο γεμάτο νόημα. Διατηρώντας το κλασικό ύφος της Swarovski, το βραχιόλι Angelic με λευκά κρύσταλλα αποτελεί ένα διαχρονικό festive κομμάτι που δεν πρέπει να λείπει από καμία κοσμηματοθήκη.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα '60s και '70s
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου

Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)
Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

