Το απόλυτο γιορτινό glam: Kοσμήματα που μεταμορφώνουν κάθε outfit

Οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να πειραματιστείς και να προσθέσεις λίγη έξτρα λάμψη στα look σου ή και να την χαρίσεις σε όσους αγαπάς. Τα σωστά κοσμήματα μπορούν να απογειώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit, να του δώσουν ένταση, χαρακτήρα και πιο festive vibe.

Από εντυπωσιακά σκουλαρίκια μέχρι διακριτικά βραχιόλια και statement κολιέ, βρήκαμε τα πιο λαμπερά κομμάτια – σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή – που θα κάνουν κάθε εμφάνιση… unforgettable, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε κοσμήματα! Θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση, χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Sparkly σκουλαρίκια που τραβούν τα βλέμματα

Τα σκουλαρίκια είναι ο πιο άμεσος τρόπος να δώσεις glam σε μια εμφάνιση. Είτε προτιμάς minimal λάμψη είτε πιο εντυπωσιακές γραμμές, αυτά τα κομμάτια κάνουν τη διαφορά.

Κομψά, διαχρονικά και ιδανικά για καθημερινό αλλά και βραδινό glam, τα επιχρυσωμένα σκουλαρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι Silverline ταιριάζουν με όλα ενώ τα επιχρυσωμένα σκουλαρίκια με ζιργκόν της ίδιας εταιρείας χαρίζουν λάμψη χωρίς περιττές υπερβολές – αποτελώντας ένα δώρο που σίγουρα δεν θα μείνει στο κουτί.

Μία εξίσου καλή επιλογή είναι τα σκουλαρίκια κρίκοι με πέτρες. Γιορτινοί, μοντέρνοι και άκρως σαγηνευτικοί ταιριάζουν σε κάθε πρόσωπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του.

Λαμπερά κολιέ που δίνουν χαρακτήρα

Το κολιέ είναι απαραίτητο αξεσουάρ για τις γιορτινές εμφανίσεις και τις πιο επίσημες περιστάσεις. Μπορεί να μεταμορφώσει κάθε σύνολο και να γίνει το επίκεντρο της εμφάνισης.

Αν προτιμάς κάτι κομψό και με μια πινελιά χρώματος που θα κάνει τη διαφορά, τότε ένα κολιέ με γαλάζια πέτρα και κοπή τύπου δάκρυ θα αναβαθμίσει κάθε monochromatic look. Για πιο elevated looks το διπλό κολιέ της Silverstone με καρδιές και ζιργκόν είναι το ιδανικό, καθώς προσφέρει δύο επίπεδα λάμψης σε ένα κόσμημα, που το καθιστούν must-have κόσμημα για layering.

Βραχιόλια που ολοκληρώνουν το glam

Το βραχιόλι είναι η λεπτομέρεια που κάνει το σύνολο να δείχνει προσεγμένο και ολοκληρωμένο. Εντυπωσιακό αλλά και minimal, το Pierre Cardin βραχιόλι σε ασημί, ροζ χρυσό και κίτρινο χρυσό χρωματισμούς είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε κάθε στυλ και μπορεί να φορεθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα βραχιόλια.

Συμβολικό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό, η επιχρυσωμένη χειροπέδα Infinity με σύμβολο απείρου της Swarovski αποτελεί ένα ρομαντικό και προσωπικό δώρο γεμάτο νόημα. Διατηρώντας το κλασικό ύφος της Swarovski, το βραχιόλι Angelic με λευκά κρύσταλλα αποτελεί ένα διαχρονικό festive κομμάτι που δεν πρέπει να λείπει από καμία κοσμηματοθήκη.