Tο δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες (30/12) ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για την δολοφονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022 μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Αρχικά ο θάνατός της θεωρήθηκε δυστύχημα, όμως σχεδόν 4 χρόνια μετά εξιχνιάστηκε ως έγκλημα, πίσω από το οποίο φέρεται να είναι ο 60χρονος γιος της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για εμπρησμό. Ο ίδιος όμως εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην 87χρονη μητέρα του, να της προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να αποδώσει τον θάνατό της σε ατύχημα.

Την υπόθεση κινητοποίησε η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» η οποία ασχολήθηκε ενδελεχώς και αποκάλυψε στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην σύλληψη του 60χρονου.

Η πυρκαγιά και το «βολικό» τσιγάρο

Από την πρώτη στιγμή μιλώντας στο «Τούνελ», ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας επέμεινε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο της μητέρας του φτάνοντας στο σημείο να διαβεβαιώνει πως υπήρχε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Αντιθέτως, τα ευρήματα του ανακριτικού της Πυροσβεστικής ήταν σαφή: αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο τυχαίας πυρκαγιάς από τσιγάρο, κερί ή ηλεκτρική βλάβη. Στον καναπέ, στα ρούχα της θανούσας και σε αντικείμενα του χώρου εντοπίστηκε επιταχυντής καύσης. Οι εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη η οσμή της οποίας σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πυροσβεστών ήταν έντονη στο διαμέρισμα και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του οδού Λυκαβηττού .

«H στάση του ήταν περίεργη από την αρχή»

Σοκ προκαλεί και η συμπεριφορά του 60χρονου μετά τη φωτιά. Παρά το γεγονός ότι η μητέρα του καιγόταν μέσα στο σπίτι, αποχώρησε από το σημείο πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Όταν επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά και εκείνος είπε πως είχε ήδη αναγνωρίσει τη σορό της μητέρας του και ότι πήγε σε σπίτι φίλης του να πάρει ένα καλάθι μεταφοράς της νεκρής γάτας για να προχωρήσει σε ταφή της . Τελικά η γάτα βρέθηκε πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Λυκαβηττού.

Δεν παρέστη στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος COVID-19 χωρίς καταγεγραμμένη νόσηση, και δεν επισκέφθηκε ποτέ το μνήμα της.

«Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε και απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει…»

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν νέες μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων εκείνη συγγενικού προσώπου της Ελένης Παπαδοπούλου που μίλησε αποκλειστικά στο «Τούνελ» και αποκάλυψε γεγονότα που σοκάρουν.

Περιέγραψε τους συχνούς καυγάδες ανάμεσα στην Ελένη Παπαδοπούλου και τον γιο της, που ξεκινούσαν ακόμη και από ασήμαντες αφορμές. Ο συγγενής χαρακτηρίζει τον φερόμενο ως μητροκτόνο, επιθετικό, απότομο και σκληρό. Εξοργιζόταν όταν η μητέρα του δεν απαντούσε στις κλήσεις του, φτάνοντας σε σημείο να διατυπώνει ακραίες θέσεις. Του είχε εκφράσει την πρόθεση του να τη μεταφέρει σε γηροκομείο, θεωρώντας όμως το κόστος απαγορευτικό, ενώ του έλεγε πως οικονομικά ζούσε από τη σύνταξή της.

«Την έβριζε χυδαία»

Γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου «έσπασε» τη σιωπή του στο «Τούνελ» και περιέγραψε μια χρόνια, εκρηκτική κατάσταση πίσω από κλειστές πόρτες.

Μιλά για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά.

«Την έβριζε χυδαία, π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια, από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί», λέει, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.

«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει… Για τα rave πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του».

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις συντετριμμένοι. Αδυνατούν να πιστέψουν πως η «θεία Ελένη» που ήταν πάντα παρούσα και κοντά σε όλους, βρήκε τόσο φρικτό τέλος από τα χέρια του παιδιού της. «Όσο κι αν το υποψιάζεσαι, όταν το βλέπεις μπροστά σου σοκάρεσαι. Είναι και συγγενής και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να το πιστέψεις», λένε, ζητώντας δικαίωση.

«Βλέποντας τόσα χρόνια την εκπομπή, ξέρουμε πως λειτουργεί. Περιμέναμε τις εξελίξεις μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την προηγουμένη Παρασκευή πάθαμε σοκ. Τώρα περιμένουμε δικαίωση, την αλήθεια που δεν ξέρω αν θα την πει αυτός. Δεν νομίζω ότι θα ομολογήσει».

Περιμένουν την πλήρη αλήθεια και την τιμωρία του δράστη, γνωρίζοντας πως η πληγή που άνοιξε δεν θα κλείσει ποτέ.

«Μου είπε πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή»

Μάρτυρας από το στενό οικογενειακό περιβάλλον περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως άτομο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτιά και τις εκρήξεις. Έφτιαχνε από Βιοντίζελ μέχρι αυτοσχέδιους καυστήρες στο υπόγειο του.

Παραδέχθηκε πως δεν ερμήνευσε εγκαίρως τα σκοτεινά σημάδια κάτι που άλλαξε όταν έμαθε για τον φρικτό θάνατο της θείας του.

«Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά… τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

Η πρώτη αντίδραση του γιου της στην έρευνα του «Τούνελ»

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εδώ μιλάμε για ατύχημα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες της εκπομπής έδειχναν πως το τραγικό τέλος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου» μόνο ατύχημα δεν ήταν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε ο ρεπόρτερ να του εξηγήσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε να το ακούσει.

«Σας παρακαλώ. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι σας έχουν ενοχλήσει. Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο».

Κάπως έτσι η γραμμή έκλεισε απότομα. Στη συνέχεια θα απαντούσε ο ίδιος σε όλα τα ερωτήματα και θα έδινε τη δική του «επιστημονική» εκδοχή.

«Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ ελέγξτε το ενδεχόμενο της ανάφλεξης. Σας στέλνω να δείτε».

Όταν «έβλεπε» έγκλημα και έψαχνε τον δράστη

Ωστόσο, παρά τα όσα είχε πει αρχικά στον δημοσιογράφο της εκπομπής, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι οι ανακριτές ποτέ δεν του είπαν πως έφταιγε το τσιγάρο αλλά πως ο ίδιος έκανε λάθος.

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για τα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της ζήτησα από τους δικηγόρου μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα και να είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι ποτέ οι ανακριτές της Πυροσβεστικής δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο. Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από το τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών να αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει».

Στη συνέχεια ο γιος επανήλθε στην εκπομπή και είπε: «Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης».

Τα τελευταία μηνύματα στο «Τούνελ» και η θεωρία του για τις έρευνες

Ο μοναχογιός της Ελένης Παπαδοπούλου επικοινωνούσε συστηματικά με την εκπομπή Φως στο Τούνελ και έστελνε μηνύματα σε μια προσπάθεια να δώσει «επιστημονικές», όπως τις χαρακτήριζε, εξηγήσεις για τη φονική πυρκαγιά.

Στα τελευταία μηνύματά του πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ.

«Όπως μάθαμε πρόσφατα, οι πυροσβέστες είχαν από την αρχή υποψίες για πιθανό εμπρησμό. Χωρίς να γνωρίζω όλα τα στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις, προσθέτοντας και κάποια σημαντικά επιπλέον στοιχεία που ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί.

»Αν η ύποπτη οσμή και η εύφλεκτη ουσία που βρέθηκε στο ρούχο ήταν αλκοόλ, εξηγείται απόλυτα από την επικάθιση του νέφους ατμών αλκοόλ που σίγουρα δημιουργήθηκε από τα σπασμένα μπουκάλια ποτών που ακόμα βρίσκονται στο κλειδωμένο μπαρ και στη ντουλάπα τοίχου του γραφείου.

»Σίγουρα κάποια ή όλα τα μπουκάλια έσπασαν από την υψηλή θερμοκρασία και από τα εργαλεία των πυροσβεστών που έριξαν κάτω τα καμένα βιβλία της βιβλιοθήκης. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέφος ατμών αλκοόλ που σίγουρα μύριζε έντονα και ύστερα επικάθησε στο ύφασμα του ρούχου της μητέρας μου.

»Πώς είναι δυνατόν να έχει βραχεί με εύφλεκτο υγρό το ρούχο και να μην αποτεφρωθεί πρώτο αυτό; Μήπως ήταν από πυρίμαχο ύφασμα; Αν οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο στομάχι της μητέρας μου ήταν χάπια όπως το αντικαταθλιπτικό Ciprex και παυσίπονα όπως το Lonarid, δυστυχώς σημαίνει ότι η μητέρα μου προφανώς έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

»Πάντα υπήρχαν διάφορα παυσίπονα στο σπίτι μας. Τα φάρμακα τα αγόραζε με την οικιακή βοηθό από το γειτονικό φαρμακείο επί της Σκουφά και Δημοκρίτου, σίγουρα με ηλεκτρονική συνταγογράφηση αφού ήταν ασφαλισμένη, αλλά γενικά δεν με ενημέρωναν για τέτοια ζητήματα.

»Μετά βρισκόμενη σε λήθαργο, ή έχοντας ήδη εκπνεύσει, προφανώς της έπεσε το τσιγάρο που κρατούσε πάνω στην καινούργια συνθετική ρόμπα που πρόσφατα της είχε αγοράσει η κοπέλα και μετά ακολούθησε το φαινόμενο του “Ανθρώπινου Φυτιλιού”».

Ο κατηγορούμενος μέσα από τα μηνύματά του στο «Τούνελ» αναφέρεται και στη σχέση του με τη μητέρα του, μιλώντας για αγάπη με εντάσεις, ενώ δηλώνει ότι δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι μετά την τραγωδία.

«Με τη μητέρα μου είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη, πέραν της συνηθισμένης τυπικής σχέσης ηλικιωμένης μητέρας – γιου. Φώναζα όταν έμπαινα και έβρισκα το σπίτι γεμάτο καπνό τσιγάρου, με ένα βουνό από γόπες, πακέτα τσιγάρων, χαρτιά, περιτυλίγματα φαγητού πάνω στο τραπέζι, έτοιμα να πάρουν φωτιά! Έβαζα τις φωνές και αμέσως μετά αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν, έτσι είμαστε εμείς στην οικογένεια μας. Η μητέρα μου ήταν ένας ανεξάρτητος, δυναμικός άνθρωπος με πλήρη πνευματική διαύγεια, που έκανε πάντα ό,τι ήθελε.

»Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα λόγω κινητικών προβλημάτων δεν έβγαινε πλέον μόνη από το σπίτι αλλά μόνο με συνοδεία από την κοπέλα ή από εμένα, δεν σημαίνει ότι κάποιος την καταπίεζε όπως κάποιοι άφησαν να εννοηθεί στην τελευταία σας εκπομπή. Είμαι στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις. Το σπίτι παραμένει κλειδωμένο, δεν το έχω επισκεφτεί τους τελευταίους μήνες, ούτε πρόκειται να το κάνω μέχρι να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί».