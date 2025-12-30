Ειρηνικός: 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου σε διεθνή ύδατα
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ακόμη πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό Ωκεανό, επειδή έκριναν ότι πρόκειται για «ναρκωτρομοκράτες».
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα μέσω X ότι σκότωσαν δυο άνδρες, που παρουσίασαν ως «ναρκωτρομοκράτες», σε νέο πλήγμα εναντίον πλεούμενου που, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
«Δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ για το νέο πλήγμα τους κατά σκάφους στον Ειρηνικό
Κατόπιν διαταγής «του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», εξαπολύθηκε πλήγμα εναντίον σκάφους το οποίο «διαχειριζόταν ανακηρυγμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση σε διεθνή ύδατα» και «δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).
On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες πλεούμενα που, κατ’ αυτές, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.
Πάνω από 100 νεκροί
Τουλάχιστον 107 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, με βάση τους αριθμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.
Πηγή: ΑΠΕ
