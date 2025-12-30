Τραγωδία στο Μπουρούντι: Ποδοσφαιριστής πέθανε στον αγωνιστικό χώρο αφού κατάπιε νόμισμα-γούρι

Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο ο θάνατος του 23χρονου μέσου Igiraneza Aimé Gueric, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα της δεύτερης κατηγορίας και κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, στον αγώνα ανάμεσα στους Guepiers du Lac και την Amassipiri. Σύμφωνα με πληροφορίες της Radio Publique Africaine, αλλά και μαρτυρίες συμπαικτών του, ο ποδοσφαιριστής συνήθιζε να κρατά στο στόμα του ένα νόμισμα ως φυλαχτό –ένα gris-gris, όπως αποκαλείται– πρακτική που συνδέεται με τις παραδόσεις του βουντού και θεωρείται ότι προσφέρει προστασία και καλή τύχη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Gueric φέρεται να κατάπιε κατά λάθος το νόμισμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ασφυξία. Ο παίκτης έχασε τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο και, παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τέτοιου είδους φυλαχτά και τελετουργικές πρακτικές είναι διαδεδομένες στο ποδόσφαιρο του Μπουρούντι, όχι μόνο μεταξύ παικτών αλλά και σε προπονητές ή παράγοντες.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Μπουρούντι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή και στην ομάδα του, ενώ το περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση στη χώρα για την ασφάλεια των παικτών και τα όρια ανάμεσα στην παράδοση και τον κίνδυνο μέσα στο γήπεδο.