Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η κρουαζιέρα του προπονητή της Β’ ομάδας γυναικών της Βαλένθια Φερνάντο Μαρτίν, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ινδονησία. Η είδηση προκάλεσε σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο και βύθισε στο πένθος την ομάδα της Βαλένθια.

Ο Μαρτίν βρισκόταν σε διακοπές στην Ινδονησία που μετατράπηκαν σε οικογενειακή τραγωδία. Στο ναυάγιο, στη διάρκεια της κρουαζιέρας, χάθηκαν και τα τρία παιδιά του, ενώ διασώθηκαν η γυναίκα του και η μικρή κόρη του.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ο Μαρτίν και η οικογένειά του βυθίστηκε στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο της Ινδονησίας, στα ανατολικά της χώρας την Παρασκευή (26/12). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία υπέστη μηχανική βλάβη και ανετράπη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Συνεχίζονται οι έκρενες για τυχόν επιζώντες καθώς αναζητούνται τέσσερις ακόμη Ισπανοί τουρίστες. Αξίζει να αναφέρουμε προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Φερνάντο Μαρτίν εντοπίστηκε νεκρός μετά αρκετές ώρες, μαζί με τα τρία παιδιά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Valencia CF εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Fernando Martín, προπονητή της Γυναικείας Ομάδας Β’ της Valencia CF, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ατύχημα με σκάφος στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Ο Σύλλογος επιθυμεί να εκφράσει την υποστήριξή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της Valencia CF, της Γυναικείας Ομάδας της Valencia CF και της Ακαδημίας VCF σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τοπικά Μέσα, οι Αρχές της Ινδονησίας συνεχίζουν τις έρευνες για ακόμη τέσσερις Ισπανούς τουρίστες που αγνοούνται».