Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Οι ιδιοκτήτες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης συμμετείχαν αυτοπροσώπως στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς έβγαλε στη σέντρα τον Λανουά και την ΕΠΟ για τα χάλια της διαιτησίας, ζητώντας και την αντικατάσταση του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Μάλιστα, κάποια στιγμή τα βέλη τους διασταυρώθηκαν και ο Ηλιόπουλος είναι αυτός που… τσίγκλησε τον Ιβάν Σαββίδη, προσπαθώντας να βγάλει είδηση, όπως είθισται να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα. Η κουβέντα είχε σχέση με το τι γίνεται στη διαιτησία και τα «καρφιά» μεταξύ τους έδιναν και έπαιρναν.

«Γνωρίζεις τον Γιάννη Διαμαντίδη», ρώτησε ο Ηλιόπουλος τον Ιβάν Σαββίδη. Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ αρνήθηκε ότι ξέρει τον Γιάννη Διαμαντίδη. «Καλά, δεν ξέρεις ποιόν εννοώ; Ήταν και παράγοντας στην Καβάλα. Δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει;», συνέχισε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ενώ στο τέλος ο Σαββίδης είπε: «Εσύ, λες συνέχεια ότι θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο. Ξεκίνα από την ΑΕΚ. Από την ομάδα σου πρέπει να ξεκινήσεις».

Ο Σαββίδης βρέθηκε σε δύσκολη θέση με τα «καρφιά» του Ηλιόπουλου για τον Διαμαντίδη. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, προφανώς για να πάρει… ρεβάνς αναφέρθηκε και στην εισβολή του Ηλιόπουλου στα αποδυτήρια της ΑΕΚ στο περσινό ματς με τον ΠΑΟΚ αλλά και στο επεισόδιο στο πάρκινγκ της «ΟΠΑΠ Αρένα» κατά την αναχώρηση του πούλμαν. «Σας θυμίζω ότι ο κύριος Λουτσέσκου αλλά και παίκτες του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκαν για αυτό το περιστατικό», απάντησε ο Ηλιόπουλος.