sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30 Δεκεμβρίου 2025 | 19:32

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Οι ιδιοκτήτες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης συμμετείχαν αυτοπροσώπως στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς έβγαλε στη σέντρα τον Λανουά και την ΕΠΟ για τα χάλια της διαιτησίας, ζητώντας και την αντικατάσταση του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Μάλιστα, κάποια στιγμή τα βέλη τους διασταυρώθηκαν και ο Ηλιόπουλος είναι αυτός που… τσίγκλησε τον Ιβάν Σαββίδη, προσπαθώντας να βγάλει είδηση, όπως είθισται να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα. Η κουβέντα είχε σχέση με το τι γίνεται στη διαιτησία και τα «καρφιά» μεταξύ τους έδιναν και έπαιρναν.

«Γνωρίζεις τον Γιάννη Διαμαντίδη», ρώτησε ο Ηλιόπουλος τον Ιβάν Σαββίδη. Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ αρνήθηκε ότι ξέρει τον Γιάννη Διαμαντίδη. «Καλά, δεν ξέρεις ποιόν εννοώ; Ήταν και παράγοντας στην Καβάλα. Δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει;», συνέχισε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ενώ στο τέλος ο Σαββίδης είπε: «Εσύ, λες συνέχεια ότι θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο. Ξεκίνα από την ΑΕΚ. Από την ομάδα σου πρέπει να ξεκινήσεις».

Ο Σαββίδης βρέθηκε σε δύσκολη θέση με τα «καρφιά» του Ηλιόπουλου για τον Διαμαντίδη. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, προφανώς για να πάρει… ρεβάνς αναφέρθηκε και στην εισβολή του Ηλιόπουλου στα αποδυτήρια της ΑΕΚ στο περσινό ματς με τον ΠΑΟΚ αλλά και στο επεισόδιο στο πάρκινγκ της «ΟΠΑΠ Αρένα» κατά την αναχώρηση του πούλμαν. «Σας θυμίζω ότι ο κύριος Λουτσέσκου αλλά και παίκτες του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκαν για αυτό το περιστατικό», απάντησε ο Ηλιόπουλος.

Headlines:
Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Για υπόθεση φερόμενης απάτης του 2016 ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα καλείται να καταθέσει ως κατηγορούμενος για επένδυση που συνδέεται με το Reus Deportiu και σχέδιο ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.12.25

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»
Αγωνία στο "τριφύλλι" 30.12.25

«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»

«Κομβικός ο ρόλος του παίκτη στις διαπραγματεύσεις», αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι για τον άσο του Παναθηναϊκού

Γιώργος Μαζιάς
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο