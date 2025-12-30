«Η Ναντ χτυπά ξανά την πόρτα της Ελλάδας, αλλά ο Καμαρά δεν συγκινείται»

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς έντασης στη Ναντ, με τη Ναντ να αναζητά εναγωνίως λύσεις για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού στη Ligue 1. Στο πλαίσιο αυτό, οι Γάλλοι στράφηκαν εκ νέου προς την ελληνική αγορά, βάζοντας στο μικροσκόπιο την περίπτωση του Μαντί Καμαρά, βασικού χαφ του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ οι ιθύνοντες της Ναντ εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο προσέγγισης του μέσου από τη Γουινέα, παρά το γεγονός ότι ο φάκελος χαρακτηρίζεται «βαρύς» σε οικονομικό επίπεδο. Ο Καμαρά αποτιμάται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ενάμιση χρόνο. Υπό αυτά τα δεδομένα, το μοναδικό ρεαλιστικό σενάριο για τους Γάλλους θα μπορούσε να είναι ένας δανεισμός, μια λύση που φαντάζει περισσότερο ως ρίσκο παρά ως άμεση απάντηση στα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε γρήγορα διαφορετική τροπή. Όπως αποκάλυψε το Foot Mercato, η φημολογία περί ενδιαφέροντος της Ναντ δεν έτυχε θετικής υποδοχής από τον ίδιο τον παίκτη και το περιβάλλον του. Αντιθέτως, η είδηση προκάλεσε αμηχανία και αιφνιδιασμό, καθώς ο Καμαρά δεν είχε καμία προηγούμενη ένδειξη ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε ένα τέτοιο σενάριο. «Η φήμη προκάλεσε αναστάτωση στο περιβάλλον του», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Γάλλοι, υπογραμμίζοντας ότι ο διεθνής μέσος εξεπλάγη βλέποντας το όνομά του να συνδέεται με μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή της.

Από την πλευρά του παίκτη, το μήνυμα φαίνεται ξεκάθαρο. Ο Καμαρά αισθάνεται καλά στη Θεσσαλονίκη, έχει βρει σταθερό ρόλο στον ΠΑΟΚ και δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει μέσα στον χειμώνα, πόσο μάλλον για ένα πρότζεκτ επιβίωσης στη Ligue 1. Άλλωστε, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρόμα έχει συνηθίσει να αγωνίζεται σε περιβάλλοντα με πρωταγωνιστικούς στόχους και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, στοιχεία που αυτή τη στιγμή προσφέρει περισσότερο ο «Δικέφαλος» παρά η Ναντ, όπου παίζει ο πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Για τον γαλλικό σύλλογο, η συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνει με ακρίβεια το αδιέξοδο της μεταγραφικής του στρατηγικής: υψηλές φιλοδοξίες, περιορισμένα περιθώρια και παίκτες που δύσκολα πείθονται να εμπλακούν σε μια μάχη παραμονής. Για τον ΠΑΟΚ και τον Μαντί Καμαρά, αντίθετα, το ενδιαφέρον μοιάζει να περνά χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο, επιβεβαιώνοντας ότι –τουλάχιστον προς το παρόν– το μέλλον του διεθνή χαφ παραμένει σταθερά στη Θεσσαλονίκη.