Το BHMAGAZINO με τους επτά ισχυρότερους ηγέτες του κόσμου στο εξώφυλλο

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του, μέσα από ένα ιδιαίτερο, εντυπωσιακό γράφημα, τους επτά πιο ισχυρούς ηγέτες του κόσμου.

Τι σκέφτονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για το μέλλον του πλανήτη; Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Μωχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ναρέντρα Μόντι, οραματίζονται, σχεδιάζουν, παίρνουν αποφάσεις, που κάποιες φορές είναι οδυνηρές για εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως αυτό τον χρόνο τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα.

Στο BHMAGAZINO μπορείτε να ταξιδέψετε σε ονειρεμένα Αλπικά θέρετρα, να ξεναγηθείτε σε υπέροχες εικαστικές εκθέσεις, να διαβάσετε συνεντεύξεις σπουδαίων επιστημόνων κ.ά.

Το BHMAGAZINO ξεκινάει το 2026 μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο χρώματα, φως, αποκλειστικότητες. Απλά σαγηνευτικό!