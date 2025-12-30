Το BHMAGAZINO με τους επτά ισχυρότερους ηγέτες του κόσμου στο εξώφυλλο
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, το πρώτο τεύχος του BHMAGAZINO για το 2026 έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ.
- Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
- Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο παιδί που υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
- Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
- Στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών αγρότες από τα Τρίκαλα και Αγρίνιο - Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά
Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του, μέσα από ένα ιδιαίτερο, εντυπωσιακό γράφημα, τους επτά πιο ισχυρούς ηγέτες του κόσμου.
Τι σκέφτονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για το μέλλον του πλανήτη; Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιρ Στάρμερ, ο Μωχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ναρέντρα Μόντι, οραματίζονται, σχεδιάζουν, παίρνουν αποφάσεις, που κάποιες φορές είναι οδυνηρές για εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως αυτό τον χρόνο τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα.
Στο BHMAGAZINO μπορείτε να ταξιδέψετε σε ονειρεμένα Αλπικά θέρετρα, να ξεναγηθείτε σε υπέροχες εικαστικές εκθέσεις, να διαβάσετε συνεντεύξεις σπουδαίων επιστημόνων κ.ά.
Το BHMAGAZINO ξεκινάει το 2026 μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο χρώματα, φως, αποκλειστικότητες. Απλά σαγηνευτικό!
- Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
- LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
- Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
- Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της
- ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
- Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
- Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
- Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις