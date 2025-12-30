science
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Επιστήμες 30 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Spotlight

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον, όμως οι τάσεις που διαμορφώθηκαν το 2025 δίνουν μια εικόνα για την πρόοδο που μπορούμε να περιμένουμε από την επιστήμη το 2026.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία τροποποίησης γονιδίων και ένα αιματολογικό τεστ που ανιχνεύει δεκάδες διαφορετικές μορφές καρκίνου είναι μερικές από τις εξελίξεις που προβλέπει το περιοδικό Nature για το επόμενο έτος.

Μετά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η εποχή των «agents»

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε μια μεγάλη γκάμα ερευνητικών πεδίων, μια τάση που δεν μπορεί παρά να συνεχιστεί το 2026.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στα «agents, ή «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά γλωσσικά μοντέλα για να εκτελούν περίπλοκες εργασίες για λογαριασμό του χρήστη –από το να κλείνουν αεροπορικά εισιτήρια μέχρι να χτενίζουν βάσεις δεδομένων στην έρευνα.

Το 2026 θα μπορούσε επίσης να φέρει νέες τεχνικές πέρα από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία απαιτούν μεγάλους υπολογιστικούς πόρους για την εκπαίδευσή τους. Μια νέα προσέγγιση είναι τα μικρά μοντέλα ΑΙ που εκπαιδεύονται με μικρούς όγκους δεδομένων και ειδικεύονται σε συγκεκριμένα λογικά προβλήματα. Αντί να παράγουν κείμενα, τα συστήματα αυτά επεξεργάζονται μαθηματικές αναπαραστάσεις της πληροφορίας.

Ώθηση στη γονιδιακή τροποποίηση

Ο μικρός Κέι Τζέι πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο μωρό που θεραπεύτηκε από σπάνια γενετική μετάλλαξη (University of Pensylvania)

Ο μικρός Κέι Τζέι πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο μωρό που θεραπεύτηκε από σπάνια γενετική μετάλλαξη (University of Pensylvania)

Το 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν δύο κλινικές μελέτες εξατομικευμένων γονιδιακών θεραπειών για μωρά που γεννιούνται με σπάνιες γενετικές παθήσεις.

Η πρώτη από τις δύο κλινικές μελέτες έρχονται ως συνέχεια στην περίπτωση του Κέι Τζέι Μαλντούν, ένα αγοράκι που δείχνει να θεραπεύτηκε από μια γενετική μεταβολική διαταραχή χάρη στο CRISPR, το θαυματουργό εργαλείο γενετικής τροποποίησης του οποίου η ανακάλυψη τιμήθηκε με Νόμπελ το 2020.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στην προσπάθεια περιμένουν τώρα άδεια της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να δοκιμάσουν τη μέθοδο σε άλλες μεταβολικές διαταραχές που οφείλονται σε σημειακές μεταλλάξεις.

Η δεύτερη σημαντική κλινική μελέτη που αναμένεται του χρόνου θα εξετάσει την εφαρμογή παρόμοιων θεραπειών «γονιδιακής τροποποίησης» για γενετικές διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τεστ αίματος για τον καρκίνο

Το νέο έτος αναμένονται τα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλινικής μελέτης στη Βρετανία, η οποία εξετάζει την αποτελεσματικότητα ενός αιματολογικού τεστ που ανιχνεύει περίπου 50 διαφορετικούς καρκίνους πριν εμφανιστούν συμπτώματα.

Η δοκιμή, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 140.000 εθελοντές, αφορά ένα τεστ που ανιχνεύει καρκινικό DNA στο αίμα και προσδιορίζει τον ιστό από τον οποίο προέρχεται.

Αν τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι επιτυχής, το τεστ αναμένεται να θα διατεθεί στα βρετανικά νοσοκομεία.

Συνωστισμός στη Σελήνη

Μονίμως σκιασμένοι κρατήρες στον νότιο πόλο της Σελήνης εκτιμάται ότι κρύβουν μεγάλες ποσότητες νερού (NASA/JPL/USGS)

Μονίμως σκιασμένοι κρατήρες στον νότιο πόλο της Σελήνης εκτιμάται ότι κρύβουν μεγάλες ποσότητες νερού (NASA/JPL/USGS)

Το νέο έτος φέρνει επίσης μια πληθώρα νέων αποστολών στο φεγγάρι. Με την αποστολή Artemis II της NASA, τέσσερις αστροναύτες θα πετάξουν τον γύρο της Σελήνης, τελική πρόβα πριν την αποστολή ανθρώπων στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2028, περισσότερο από μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo που τερματίστηκε το 1972.

Τον Αύγουστο αναμένεται να εκτοξευτεί η αποστολή Chang’e-7 της Κίνας, μια σεληνάκατος που θα επιχειρήσει να προσεδαφιστεί κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου πιστεύεται ότι κρύβονται μεγάλες ποσότητες πάγου.

Φόβος, Δείμος και Πλάτωνας

Το 2026 η Ιαπωνία θα εκτοξεύσει την αποστολή MMX που θα επισκεφθεί τα δύο μικρά φεγγάρια του Άρη, τον Φόβο και τον Δείμο. Το σκάφος θα συλλέξει τα πρώτα δείγματα από την επιφάνεια του Φόβου για να φέρει στη Γη το 2031, μια σημαντική εξέλιξη για την πλανητική επιστήμη.

Προς τα τέλη του 2026 η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA θα εκτοξεύσει το σκάφος PLATO, εξοπλισμένο με 26 κάμερες, το οποίο θα εξετάσει περισσότερα από 200.000 άστρα. Στόχος είναι ο εντοπισμός πλανητών σαν τη Γη με θερμοκρασίες που επιτρέπουν την παρουσία υγρού νερολυ.

Γεώτρηση στον γήινο μανδύα

To το κινεζικό πλωτό γεωτρύπανο Meng Xiang θα επιχειρήσει να πετύχει ρεκόρ βάθους στην πρώτη αποστολή του (Liu Dawei/Xinhua)

To το κινεζικό πλωτό γεωτρύπανο Meng Xiang θα επιχειρήσει να πετύχει ρεκόρ βάθους στην πρώτη αποστολή του (Liu Dawei/Xinhua)

Το επόμενο έτος, το κινεζικό πλωτό γεωτρύπανο Meng Xiang θα αναχωρήσει για την πρώτη του αποστολή.

Το σκάφος σχεδιάστηκε να διαπεράσει τον γήινο φλοιό σε βάθος 11 χιλιομέτρων και να ανασύρει δείγματα από τον μανδύα, το παχύ στρώμα που χωρίζει τον φλοιό από τον πυρήνα του πλανήτη.

Οι μετρήσεις αναμένεται να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των τεκτονικών πλακών και τη διαδικασία που ανακυκλώνει τον βυθό των ωκεανών.

Η δεύτερη χρονιά του Τραμπ

Οι τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην επιστήμη αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026.

Ο Λευκός Οίκος θα χρειαστεί να πείσει το Κογκρέσο για την ανάγκη δραστικών περικοπών σε ερευνητικά προγράμματα.

Το 2026 θα γίνουν επίσης πιο εμφανείς οι συνέπειες πολιτικών που επικρίνονται από τους επιστήμονες, όπως η άρση συστάσεων για εμβολιασμούς παιδιών, η μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποδυνάμωση των πολιτικών για το κλίμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Stream science
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο