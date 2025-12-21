science
Λέξεις της χρονιάς 2025: τι αποκαλύπτουν για τις εμμονές της ψηφιακής εποχής
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 21 Δεκεμβρίου 2025 | 11:59

Λέξεις της χρονιάς 2025: τι αποκαλύπτουν για τις εμμονές της ψηφιακής εποχής

Ειδικός γλωσσολόγος παρουσιάζει τις λέξεις της χρονιά που επιλέχτηκαν για το 2025 στον αγγλόφωνο κόσμο.

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Spotlight

Δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει το γεγονός ότι για το 2025, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έπαιξε τεράστιο ρόλο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μουσική, κινηματογράφο και αλλού. Και όπως φαίνεται το ίδιο συμβαίνει και με τα λεξικά που καταγράφουν πως οι πιο viral λέξεις συνδέονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορεί να έχουμε χορτάσει πολλοί με την τεχνητή νοημοσύνη για άλλους τόσους, μπορεί να ισχύει το αντίθετο: για το 2025, το Cambridge Dictionary επέλεξε το «parasocial», επεκτείνοντας τον ορισμό του ώστε να περιλαμβάνει τις σχέσεις των ανθρώπων με συντρόφους και chatbot AI.

Μία από τις πρώτες ανακοινώσεις της χρονιάς ήρθε από το Collins Dictionary, που επέλεξε το «vibe coding» ως λέξη της χρονιάς. Ο όρος αναφέρεται στη χρήση εργαλείων AI για τη δημιουργία κώδικα, αντί της χειροκίνητης συγγραφής λογισμικού.

«Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι πρόκειται για έναν πολύ εξειδικευμένο όρο, όχι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο λεξιλόγιο των περισσότερων ανθρώπων» σημειώνει στο The Conversation η Γκάιλ Φλάναγκαν, λέκτορας γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ στην Ιρλανδία.

Ωστόσο, εξηγεί πως αν γυρίσουμε στο 2023 και στη λέξη που είχε επιλέξει το Cambridge Dictionary -«hallucinate», με την έννοια των ψευδών ή παράλογων απαντήσεων που παράγουν τα μοντέλα AI- πολλοί είχαν τότε την ίδια αίσθηση. «Σήμερα, αναφερόμαστε τακτικά στις «παραισθησιογόνες» ιδιότητες των αποτελεσμάτων της AI, συχνά με ένα μορφασμό αγανάκτησης για ορισμένες απαντήσεις της. Η γλώσσα μπορεί -και πράγματι- να αλλάζει γρήγορα».

Slop

Σήμερα, αναφερόμαστε τακτικά στις «παραισθησιογόνες» ιδιότητες των αποτελεσμάτων της AI, συχνά με για ορισμένες απαντήσεις της. Η γλώσσα μπορεί -και πράγματι- να αλλάζει γρήγορα. Αυτού του είδους το περιεχόμενο, λέει η ειδικός, μπορεί μερικές φορές να περιγραφεί ως AI slop: «χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική AI, συχνά με λάθη, και χωρίς να έχει ζητηθεί από τον χρήστη» — η λέξη της χρονιάς 2025 του Macquarie Dictionary.

Το The Economist και το Merriam-Webster επέλεξαν επίσης το «slop», υποδηλώνοντας ότι αυτό το περιεχόμενο, όσο απωθητικό κι αν είναι, αποτελεί σημαντικό μέρος της υιοθέτησης αυτής της νέας τεχνολογίας.

Clanker

Άλλη λέξη που βρέθηκε σε πολλές βραχείες λίστες φέτος είναι το «clanker», που χρησιμοποιείται υποτιμητικά για να περιγράψει μια πηγή AI.

Ένας ακόμη όρος που αντικατοπτρίζει τη μάχη γύρω από την αυθεντικότητα στην εποχή της AI είναι το «glazing», το οποίο εμφανίστηκε στη βραχεία λίστα του Collins Dictionary. Ορίζεται ως «το να επαινείς ή να κολακεύεις υπερβολικά, συχνά αδικαιολόγητα» — κάτι που θα αναγνωρίσει όποιος έχει ζητήσει από το ChatGPT βοήθεια για τη λήψη μιας απόφασης. Σημειώνεται ότι  OpenAI αναίρεσε μια ενημέρωση του ChatGPT στις αρχές του 2025 λόγω υπερβολικής δουλοπρέπειας του chatbot!

«rage bait»

Η διαδικτυακή κουλτούρα συνεχίζει να προσφέρει πλούσιο υλικό για λέξεις της χρονιάς. Το «rage bait» ήταν η επιλογή του Oxford Dictionary: περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα σχεδιασμένο να χειραγωγεί τους χρήστες ώστε να αντιδρούν αρνητικά ή να επιτίθενται σε προηγούμενες απαντήσεις. Οι αναρτήσεις και τα επακόλουθα σχόλια απευθύνονται στα συναισθήματά μας — αλλά όχι με καλό τρόπο. Η ονομασία αυτής της συμπεριφοράς δείχνει την αυξανόμενη επίγνωση τέτοιων χειριστικών τεχνικών και, ελπίζουμε, την αρχή της άρνησης πολλών να εμπλέκονται στην διαδικτυακή αρνητικότητα.

Ακόμη και το «memeify», δηλαδή η πράξη της δημιουργίας memes, μπήκε στη βραχεία λίστα του Cambridge για το 2025. Η προσωπική μου αγαπημένη λέξη της χρονιάς το 2025, πάντως, προήλθε από memes που σχετίζονται με το μπάσκετ: το «67», που ήταν η επιλογή του Dictionary.com.

Πώς επιλέγονται οι λέξεις της χρονιάς

Η ειδικός σημειώνει ότι σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να φαντάζεται κανείς, αυτές οι λέξεις δεν επιλέγονται από λεξικογράφους που συγκεντρώνονται σε ένα μυστικό κονκλάβιο., πριν ληφθούν αποφάσεις για τους υποψήφιους όρους.

Οι ειδικοί του Cambridge Dictionary δαπανούν σημαντικό χρόνο στην παρακολούθηση της χρήσης των λέξεων σε όλη τη διάρκεια του έτους, παρακολουθώντας τις αναζητήσεις στο διαδικτυακό του λεξικό και μέσω της Google σε μηνιαία βάση. Το Dictionary.com επεκτείνει την ανάλυση ώστε να περιλαμβάνει τίτλους ειδήσεων και τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Το Oxford University Press διατηρεί μια τεράστια βάση δεδομένων γλώσσας, γνωστή ως Oxford Monitor Corpus of English, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με αυτόματες ροές από διαδικτυακά μέσα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 150 εκατομμύρια λέξεις τον μήνα και αποτελεί πλούσια πηγή διαδικτυακών τάσεων για την ομάδα της Οξφόρδης.

Στη συνέχεια, οι λεξικογράφοι καταρτίζουν βραχείες λίστες λέξεων. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να συμμετέχουν, καθώς πολλοί εκδότες, μεταξύ των οποίων το Oxford University Press και το Macquarie, θέτουν τις επιλογές τους σε δημόσια ψηφοφορία. Οι λέξεις με τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσονται επίσημα λέξεις της χρονιάς.

«Για εμάς τους γλωσσολόγους, η καταιγίδα ανακοινώσεων για τη «λέξη της χρονιάς» από λεξικά και εκδότες είναι μια εορταστική παράδοση τόσο αναμενόμενη όσο και οι χριστουγεννιάτικες πίτες. Οι λέξεις της χρονιάς δεν προσφέρουν μόνο μια διασκεδαστική ματιά στη νέα αργκό και στις γλωσσικές αλλαγές· μας λένε επίσης πολλά για τις ανησυχίες, τις τάσεις και τις εμμονές του αγγλόφωνου κόσμου» σημειώνει η Γκάιλ Φλάναγκαν.

Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
