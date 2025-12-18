Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Καταλύτης Ανάπτυξης
Τα Νέα της Αγοράς 18 Δεκεμβρίου 2025 | 17:13

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Καταλύτης Ανάπτυξης

Η Επόμενη Μέρα για το Ελληνικό Επιχειρείν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Spotlight

Άρθρο του Πάνου Σίμου, CEO της Connectline AE (ERP Integrator)

Η Νέα Βιομηχανική Επανάσταση είναι Εδώ

Το 2023 ήταν η χρονιά που ο κόσμος γνώρισε το ChatGPT και θαύμασε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Μέσα σε δύο μόλις χρόνια το ΑΙ εξελίχθηκε  από μελλοντικό ενδεχόμενο σε άμεση επιχειρηματική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη Gartner, πάνω από το 70% των επιχειρήσεων διεθνώς έχει ήδη ενσωματώσει AI σε κρίσιμες λειτουργίες, ενώ η McKinsey υπολογίζει ότι ο σωστός ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και 20%, προσθέτοντας 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως δεν βρισκόμαστε απλώς μπροστά σε μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά στην καρδιά μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, παράγουμε και εξυπηρετούμε.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η υιοθέτηση του AI δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαία συνθήκη επιβίωσης. Η ελληνική επιχείρηση που αγνοεί τα δεδομένα της και βασίζεται μόνο στο ένστικτο, θα δυσκολευτεί να ανταγωνιστεί εκείνη που χρησιμοποιεί το AI για να μειώσει το λειτουργικό της κόστος και να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη της.

Το στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι αν θα υιοθετήσουμε το AI, αλλά το πόσο γρήγορα και στρατηγικά θα το κάνουμε.

Η επόμενη δεκαετία θα ανήκει σε όσους κατανοήσουν ότι το AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενδυναμώνει. Σε όσους επενδύσουν στρατηγικά—όχι τυφλά—σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Και σε όσους αντιληφθούν ότι στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η αξία δημιουργείται όχι από το εργαλείο, αλλά από τον τρόπο που το χρησιμοποιείς.

Η Δυναμική του ΑΙ: Από τη θεωρία στην Πράξη

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους γύρω από το AI είναι η μαζική καταστροφή θέσεων εργασίας. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και πιο ενθαρρυντική. Το AI δεν εξαφανίζει επαγγέλματα, αναδιαρθρώνει καθήκοντα. Καταργεί χρονοβόρες, επαναλαμβανόμενες εργασίες και απελευθερώνει τον άνθρωπο να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που απαιτούν κρίση, δημιουργικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. Ο σύγχρονος εργαζόμενος παύει να λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο ρουτίνας και μετατρέπεται σε διαχειριστή. Δεν είναι πλέον ο «βοηθός των μηχανών», αλλά ο ηγέτης μιας ομάδας ψηφιακών βοηθών που εργάζονται ακατάπαυστα, με ελάχιστο κόστος, επιτρέποντάς του να εστιάσει στη στρατηγική σκέψη και τη δημιουργικότητα.

Ο λογιστής δεν χάνει τη δουλειά του—αποκτά έναν ψηφιακό βοηθό που αναλαμβάνει το data entry και του αφήνει χρόνο για στρατηγική ανάλυση. Ο πωλητής δεν αντικαθίσταται—ενισχύεται με εργαλεία που του προβλέπουν ποιοι πελάτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν και πότε.

Η Ελληνική Πραγματικότητα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση. Από τη μία, τα στατιστικά δείχνουν καθυστέρηση: σύμφωνα με την Eurostat, μόνο 9,81% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν AI το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα 18η στην ΕΕ.

Από την άλλη, υπάρχουν εξαιρετικά ενθαρρυντικά σημάδια. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα σχεδόν τριπλασίασε το ποσοστό υιοθέτησης AI μέσα σε ένα χρόνο, μία από τις ταχύτερες αναπτύξεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ στην κατοχή δεξιοτήτων AI, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 188 AI startups, κατατάσσουν τη χώρα δεύτερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μετά την Πολωνία

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τρέχουσας εποχής είναι η δημοκρατικοποίηση της τεχνολογίας. Λύσεις που πριν από δέκα χρόνια κόστιζαν εκατομμύρια και ήταν προσβάσιμες μόνο σε πολυεθνικούς οργανισμούς, σήμερα διατίθενται μέσω cloud computing και SaaS μοντέλων με μηνιαία συνδρομή. Μία μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα ERP και CRM συστήματα, χωρίς αρχική επένδυση σε υποδομές.

Πως το ΑΙ αλλάζει το Επιχειρησιακό Μοντέλο

Η υιοθέτηση του AI δεν είναι απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια στρατηγική αναθεώρηση του τρόπου που μια επιχείρηση δημιουργεί αξία.

Αυτοματισμός & Εξοικονόμηση Πόρων

Η βελτιστοποίηση λειτουργίας μέσω AI δεν είναι θεωρητική, είναι μετρήσιμη. Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν RPA (Robotic Process Automation) με AI αναφέρουν μείωση κόστους έως 25% και 23% μείωση διακοπών λειτουργίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τα ανθρώπινα λάθη που κοστίζουν σε χρήμα και φήμη.

Data-Driven Λήψη Αποφάσεων   

Η διασύνδεση του AI με συστήματα ERP και CRM (όπως π.χ. οι σύγχρονες λύσεις της ENTERSOFTONE και άλλων παρόχων), επιτρέπει στον επιχειρηματία να βλέπει το μέλλον, όχι μόνο το παρελθόν. Ένα έξυπνο WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης) δεν σου λέει απλώς τι έχεις στο ράφι, αλλά τι θα χρειαστείς την επόμενη εβδομάδα.

Ενίσχυση Εμπειρίας Πελάτη

Ο σύγχρονος πελάτης απαιτεί αμεσότητα. Μέσω AI chatbots και predictive service, η επιχείρηση είναι «ανοιχτή» 24/7, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις πριν καν ο πελάτης διατυπώσει το πρόβλημα. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty).

Νέα Προϊόντα & Επιχειρηματικά Μοντέλα

Το AI επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ψηφιακά προϊόντα πάνω στις υπάρχουσες υπηρεσίες τους, όπως συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης (insights-as-a-service), ανοίγοντας νέες πηγές εσόδων.

Τα Πλεονεκτήματα για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Συνοψίζοντας, η «Επόμενη Μέρα» για την ελληνική επιχείρηση που επενδύει στο AI περιλαμβάνει:

  • Αύξηση παραγωγικότητας και απελευθέρωση των εργαζομένων από ρουτίνες.
  • Μείωση λειτουργικού κόστους, από την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι τη βελτιστοποίηση των logistics.
  • Ακρίβεια στις προβλέψεις, μειώνοντας το ρίσκο στις επιχειρηματικές αποφάσεις.
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας, καθώς η ψηφιακή ωριμότητα είναι διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές.
  • Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με κανονισμούς (GDPR, φορολογικά) αυτόματα και αξιόπιστα.

Το Μέλλον:  Που κατευθύνεται η Τεχνολογία

Κοιτάζοντας μπροστά, οι εξελίξεις τρέχουν με εκθετικό ρυθμό. Το μέλλον δεν αφορά απλώς γρηγορότερους υπολογιστές, αλλά μια ριζική αλλαγή στον τρόπο αλληλεπίδρασης μας με την τεχνολογία.

  • Generative AI (Παραγωγική ΤΝ): Η τεχνολογία που έγινε γνωστή μέσω του ChatGPT, πλέον ωριμάζει. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κώδικα, νομικών εγγράφων, marketing υλικού και σχεδίων σε δευτερόλεπτα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο παραγωγής.
  • Το «Αόρατο» AI: Το AI θα είναι το αόρατο υπόβαθρο κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας: από την αυτόματη βελτιστοποίηση τιμών μέχρι την προβλεπτική συντήρηση εξοπλισμού, από την εξατομίκευση κάθε αλληλεπίδρασης με πελάτη μέχρι την αυτόματη σύνταξη συμβολαίων
  • Συνεργασία Ανθρώπου-Μηχανής: Το μοντέλο του μέλλοντος είναι η «επαύξηση» (augmentation). Ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου, αλλά ο πολλαπλασιασμός των ικανοτήτων του μέσω της τεχνολογίας.
  • Ethical AI & Κανονισμοί: Με την εφαρμογή του EU AI Act, η έμφαση δίνεται στην υπευθυνότητα. Η συμμόρφωση με τον GDPR και η ηθική χρήση των αλγορίθμων δεν είναι απλώς νομική υποχρέωση, αλλά θεμέλιος λίθος για την εμπιστοσύνη των πελατών.

Οι Προκλήσεις και πώς να τις αντιμετωπίσουμε

Η μετάβαση δεν είναι χωρίς εμπόδια. Η αναγνώριση των προκλήσεων είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία.

  • Το Κενό Δεξιοτήτων: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι». Η λύση δεν βρίσκεται πάντα στην αναζήτηση νέων ταλέντων, αλλά στην επένδυση σε προγράμματα Upskilling και Reskilling του υφιστάμενου προσωπικού.
  • Κουλτούρα και Φόβος Αλλαγής: Συχνά, το εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά οι άνθρωποι. Η υιοθέτηση του AI απαιτεί διαφανή επικοινωνία και εκπαίδευση, ώστε να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι ότι η τεχνολογία είναι σύμμαχος, όχι απειλή.
  • Ψηφιακή Ανωριμότητα & Δεδομένα: Το AI χρειάζεται «καύσιμο» για να λειτουργήσει, και αυτό το καύσιμο είναι τα δεδομένα. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κατακερματισμένα ή ελλιπή δεδομένα, καθιστώντας αναγκαία την οργάνωσή τους πριν από κάθε άλλη επένδυση.
  • Ασφάλεια (Cybersecurity): Σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο, η προστασία των δεδομένων είναι αδιαπραγμάτευτη. Η χρήση ασφαλών frameworks και η επιλογή πιστοποιημένων παρόχων cloud είναι μονόδρομος.

Οδικός Χάρτης: Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις από σήμερα

Για την ελληνική επιχείρηση που θέλει να περάσει στην επόμενη μέρα, η αδράνεια δεν είναι επιλογή.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός 5 βημάτων:

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Μην υιοθετείτε το AI απλώς για να ακολουθήσετε την τάση. Καθορίστε σαφείς στόχους (π.χ. μείωση χρόνου τιμολόγησης, αύξηση πωλήσεων κατά 10%) και εντάξτε το AI ως στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξή τους.
  2. Data Readiness (Προετοιμασία Δεδομένων): Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα, το AI είναι αναποτελεσματικό («Garbage in, Garbage out»). Επενδύστε στον καθαρισμό και την ενοποίηση των δεδομένων σας και επιλέξτε τις κατάλληλες πλατφόρμες.
  3. Start Small, Scale Fast (Πιλοτικά Έργα): Ξεκινήστε με μικρές, ελεγχόμενες εφαρμογές που φέρνουν γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα (π.χ. ένα chatbot ή μια αυτοματοποίηση στο λογιστήριο). Η επιτυχία σε μικρή κλίμακα χτίζει εμπιστοσύνη για μεγαλύτερα έργα.
  4. Επένδυση στον Άνθρωπο: Η τεχνολογία χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση είναι «τυφλή». Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας και επαναπροσδιορίστε τους ρόλους τους προς καθήκοντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
  5. Επιλογή των Σωστών Συνεργατών: Η τεχνολογία είναι πολύπλοκη. Επιλέξτε αξιόπιστους τεχνολογικούς παρόχους και συμβούλους που κατανοούν την ελληνική πραγματικότητα και μπορούν να εγγυηθούν την ομαλή ενσωμάτωση στα συστήματά σας.

Συμπέρασμα: Το Στοίχημα της Προσαρμογής

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια μοναδική ιστορική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Είναι ο μηχανισμός που μπορεί να επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να υπερκεράσουν δομικές αδυναμίες δεκαετιών και να βρεθούν στην αιχμή του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το ψηφιακό κενό ταχύτερα από όσο πιστεύουμε, αρκεί να υπάρξει τόλμη και στρατηγική. Το ερώτημα δεν είναι αν το AI θα αλλάξει το επιχειρείν, αλλά ποιοι θα είναι εκείνοι που θα οδηγήσουν την αλλαγή.

Η πρόσκληση προς τον επιχειρηματικό κόσμο είναι σαφής: Η στιγμή είναι τώρα. Αφήστε πίσω τον φόβο, πειραματιστείτε, επενδύστε στη γνώση και μετατρέψτε την τεχνολογία στον πιο πολύτιμο σύμμαχο της ανάπτυξής σας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο