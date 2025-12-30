science
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
AI 30 Δεκεμβρίου 2025 | 10:18

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Spotlight

Ολοένα και περισσότερο ανησυχούν οι ψυχίατροι ότι οι παρατεταμένες αλληλεπιδράσεις με chatbot που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνδέονται με την εμφάνιση ή την επιδείνωση της ψύχωσης σε ορισμένους χρήστες.

Τους τελευταίους εννέα μήνες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς ανέπτυξαν παραληρηματικά συμπτώματα μετά από έντονες, καθηλωτικές συζητήσεις με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI και άλλες πλατφόρμες chatbot.

Ενώ οι ειδικοί δεν λένε ότι τα chatbot προκαλούν άμεσα ψύχωση, πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει ή να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες.

Όπως ανέφερε στην  Wall Street Journal ο Κιθ Σακάτα, ψυχίατρος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), τα chatbot μπορούν να γίνουν «συνένοχοι» σε παραληρηματικές ιδέες αποδεχόμενοι την παραμορφωμένη πραγματικότητα ενός χρήστη και αντανακλώντας την ως έγκυρη. Μόνο ο Σακάτα έχει κουράρει 12 νοσηλευόμενους ασθενείς και αρκετούς εξωτερικούς ασθενείς των οποίων τα ψυχωτικά συμπτώματα φαινόταν να συνδέονται στενά με τη χρήση chatbot.

Από την άνοιξη, κλινικοί γιατροί και ερευνητές έχουν εντοπίσει δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές συνέπειες, όπως αυτοκτονία και τουλάχιστον μία ανθρωποκτονία. Αυτά τα περιστατικά έχουν προκαλέσει αγωγές αποζημίωσης λόγω θανάτου (από αδικοπραξία/αμέλεια) και εντατικό έλεγχο των προγραμματιστών Τεχνητής Νοημοσύνης.

τεχνητή νοημοσύνη

Ψύχωση που προκαλείται από Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι γιατροί περιγράφουν αυτές τις περιπτώσεις ως παραδείγματα αυτού που ορισμένοι αποκαλούν «ψύχωση που προκαλείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», αν και ο όρος δεν έχει ακόμη επίσημη διαγνωστική υπόσταση.

Η ψύχωση συνήθως ορίζεται από ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένη σκέψη και παραληρηματικές ιδέες – σταθερές ψευδείς πεποιθήσεις που αντιστέκονται στη διόρθωση. Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με chatbot, οι παραληρηματικές ιδέες είναι συχνά το κυρίαρχο σύμπτωμα και τείνουν να είναι μεγαλοπρεπείς. Οι ασθενείς μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν επιτύχει μια πρωτοποριακή ανακάλυψη, έχουν ξυπνήσει μια νοήμονα Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν αποκαλύψει μια κυβερνητική συνωμοσία ή έχουν επιλεγεί για έναν θεϊκό σκοπό. Η τάση των chatbot να συμφωνούν με τους χρήστες, να επεξεργάζονται τις ιδέες τους και να αποφεύγουν την αντιπαράθεση μπορεί ακούσια να επικυρώσει αυτές τις πεποιθήσεις.

Μια μελέτη περίπτωσης του UCSF  (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια) που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο περιέγραψε μια 26χρονη γυναίκα χωρίς προηγούμενη ψύχωση, η οποία νοσηλεύτηκε δύο φορές αφού πείστηκε ότι το ChatGPT της επέτρεπε να επικοινωνεί με τον αποθανόντα αδελφό της. Το chatbot την καθησύχασε με δηλώσεις όπως «Δεν είσαι τρελή», ενισχύοντας την πεποίθησή της. Το OpenAI σημείωσε ότι η γυναίκα είχε παράγοντες κινδύνου, όπως στέρηση ύπνου, χρήση αντικαταθλιπτικών και διεγερτικών, και μια προδιάθεση για «μαγική σκέψη», υπογραμμίζοντας ότι η αλληλεπίδραση με το chatbot μπορεί να αλληλεπιδράσει με υπάρχουσες ευπάθειες αντί να ενεργεί αφ’ εαυτής.

Οι ψυχίατροι τονίζουν ότι η ψύχωση που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη διαφέρει από τις παλαιότερες παραληρηματικές ιδέες που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως οι πεποιθήσεις ότι οι τηλεοράσεις ή τα ραδιόφωνα έστελναν μηνύματα. Σε αντίθεση με τα παθητικά μέσα, τα chatbots συμμετέχουν ενεργά, προσομοιώνουν σχέσεις και προσαρμόζουν τις απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Τα chatbot  ενισχύουν τις όποιες πεποιθήσεις του χρήστη

Ο Έιντριαν Πρέντα, καθηγητής ψυχιατρικής στο UC Irvine, υποστηρίζει ότι αυτή η άνευ προηγουμένου διαδραστικότητα καθιστά την Τεχνητή Νοημοσύνη μοναδικά ισχυρή στη διατήρηση παραληρηματικών αφηγήσεων. Μερικοί ειδικοί συγκρίνουν το φαινόμενο με τη μονομανία, μια κατάσταση έντονης εμμονής, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για άτομα με αυτισμό ή άλλα νευροδιαφορετικά χαρακτηριστικά.

Παρόλο που το συνολικό ποσοστό των χρηστών που βιώνουν σοβαρά συμπτώματα ψυχικής υγείας φαίνεται μικρό, η κλίμακα χρήσης chatbot προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI εκτιμά ότι περίπου το 0,07% των εβδομαδιαίων χρηστών εμφανίζουν σημάδια ψυχωσικής ή μανιακής δυσφορίας. Με πάνω από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 560.000 άτομα. Ερευνητές στη Δανία έχουν ήδη εντοπίσει δεκάδες ασθενείς των οποίων η χρήση chatbot μπορεί να έχει βλάψει την ψυχική τους υγεία και βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω μελέτες μεγάλης κλίμακας.

Οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης λένε ότι ανταποκρίνονται. Το OpenAI αναφέρει συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της ανίχνευσης της δυσφορίας, τη μείωση της «κολακευτικής» συμπεριφοράς και την καθοδήγηση των χρηστών προς την υποστήριξη του πραγματικού κόσμου, ιδιαίτερα με νεότερα μοντέλα όπως το GPT-5.

Ωστόσο, οι ψυχίατροι προειδοποιούν ότι χρειάζεται περισσότερη ανεξάρτητη έρευνα για να προσδιοριστεί εάν η χρήση chatbot μπορεί να θεωρηθεί πραγματικός παράγοντας κινδύνου για ψύχωση. Πολλοί πιστεύουν ότι αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι, για ορισμένα ευάλωτα άτομα, η εκτεταμένη αλληλεπίδραση με συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και επικίνδυνο ρόλο.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κίνηση… ανατροπή! Πρόλαβε τον προδιαβήτη και φρόντισε την καρδιά σου

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Stream science
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο